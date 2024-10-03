banner1085
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gençlik Merkezi öğrencileri, Sokak Hayvanları Bakım Evi’ni gezdi

Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Gençlik Merkezi öğrencileri, Sokak Hayvanları Bakım Evi'ni gezdi

03 Ekim 2024 Perşembe 12:16

 Yaratılanı sev yaratandan ötürü anlayışının en güzel örneklerinden biri olan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri ağırladı. Çayırova Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gelen Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi öğrencileri, burada Çayırova Belediyesi Veteriner Hekimi Harun Torun ve merkez çalışanları tarafından karşılandı. İlk olarak öğrencilere, Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yaptığı çalışmalar ve sokak hayvanlarına yönelik eğitim verildi.

 

CAN DOSTLARIMIZI ZİYARET ETTİLER

Daha sonra tesisi gezen öğrenciler, veteriner hekim Harun Torun’dan bilgiler aldı ve merkezin ev sahipleri olan can dostlarımızı ziyaret ederek sevme şansı buldu. Daha sonra Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi karşısında bulunan, Doğal Yaşam Alanı’na geçen öğrenciler, can dostlarımızı besledi. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona ererken, öğrenciler Çayırova Belediyesi’ne sokak hayvanları için yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca Belediyesi Kültür Sanat Sezonu Başlıyor Darıca Belediyesi Kültür Sanat Sezonu Başlıyor
Başkan Ömeroğlu'ndan Yatırımlara Teşekkür ve Muhalefete Eleştiri Başkan Ömeroğlu'ndan Yatırımlara Teşekkür ve...
Körfez'de hafta sonu temizlik mesaisi Körfez'de hafta sonu temizlik mesaisi
Körfez’de su baskınlarına karşı mazgallar temizleniyor Körfez’de su baskınlarına karşı mazgallar temizleniyor
TYT Nedir? TYT Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları TYT Nedir? TYT Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları
Gebze’de Trafiği Rahatlatacak Çalışmalar Gebze’de Trafiği Rahatlatacak Çalışmalar
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Darıca Belediyesi Kültür Sanat Sezonu Başlıyor
Sanata ve sanatçıya verdiği destekle Darıca’da kültür sanat nabzını tutmaya devam eden Darıca Belediyesi,...

Haberi Oku