Gençlik Merkezi öğrencilerinden özel bireylere destek

EL EMEĞİ ÜRÜNLERE KATKI SUNDULAR
Hizmete açıldığı günden bu yana özel bireylerin sosyal ve eğitim hayatına katılmaları için büyük önem taşıyan Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitim alan özel bireylere destek olmaya giden Gençlik Merkezi öğrencileri birçok el emeği ürüne katkı sundu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde üniversite sınavına hazırlanan Çayırovalı gençler, ‘Gençlik Durağı Çayırova’ projesi kapsamında, Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitim alan özel bireylerin sergi hazırlığına yardımcı olmuş oldu. Merkeze giden gençler, keçe çizimi, kesimi ve dikimi, ahşap boyama ve ahşap oyuncaklar oluşturma noktasında özel bireylere destek verdi. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.