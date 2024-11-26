Gençlik Merkezi öğrencilerinden özel bireylere destek

Gençlerin eğitimine büyük önem veren ve bu doğrultuda birçok çalışmayı hayata geçiren Çayırova Belediyesi, özel çalışmaların altına imza atmaya devam ediyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde üniversite hayalleri için çalışmaya devam eden ve bununla birlikte hayata geçirilen ‘Gençlik Durağı Çayırova’ projesi kapsamında Çayırova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı projeleri yerinde ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgilenen öğrenciler, bu kez Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’ne gitti. ‘Gençlik Durağı Çayırova’ ziyaretleri kapsamında özel bireylerle bir araya gelen gençler, özel öğrencilere de destek sağladı.

EL EMEĞİ ÜRÜNLERE KATKI SUNDULAR Hizmete açıldığı günden bu yana özel bireylerin sosyal ve eğitim hayatına katılmaları için büyük önem taşıyan Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitim alan özel bireylere destek olmaya giden Gençlik Merkezi öğrencileri birçok el emeği ürüne katkı sundu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde üniversite sınavına hazırlanan Çayırovalı gençler, ‘Gençlik Durağı Çayırova’ projesi kapsamında, Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitim alan özel bireylerin sergi hazırlığına yardımcı olmuş oldu. Merkeze giden gençler, keçe çizimi, kesimi ve dikimi, ahşap boyama ve ahşap oyuncaklar oluşturma noktasında özel bireylere destek verdi. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.