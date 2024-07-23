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Genel Müdür Erkılınç’tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, bir mesaj yayımlayarak basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

Genel Müdür Erkılınç'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

23 Temmuz 2024 Salı 12:55

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, demokratik bir toplumun inşası ve gelişerek varlığını sürdürebilmesinin ancak bağımsız hareket edebilme yeteneğine sahip medya kuruluşlarının varlığı ile mümkün olduğunu belirtti. 

Toplumlarda bireylerin özgür düşünceye sahip olduklarının başlıca göstergesinin farklı fikirleri taşıyan medya kuruluşlarının mevcudiyeti olduğunu vurgulayan Erkılınç, “Geçmişten günümüze atlattığı tüm badirelere rağmen milletimizin ortak sesi olabilmeyi başaran Türk medyası, ülkemizdeki çağdaş demokratik ortamın ve huzur ikliminin en önemli öğelerinden biri olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Basın İlan Kurumu, içinde bulunduğu toplum adına denetleme görevini yerine getirirken mesleki sorumluluklarının bilinciyle hareket eden; sağlıklı ve doğru bilgilendirmede bulunan Türk medyasının en önemli destekçisi ve güvencesidir” diyen Erkılınç, mesajında şunları kaydetti: 

“Kurumumuz aracılığıyla fikir ve içtihat farkı gözetmeksizin objektif ölçütlerle dağıtımı gerçekleştirilen resmi ilan-reklamlar, medya kuruluşlarının ekonomik bağımsızlıklarını koruduğu kadar mesleki devamlılık ve meslek emekçilerinin sosyal hakları yönüyle de hayati niteliktedir.

Kurumumuz, dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte, Türk medya sektörünün yeniliklere ayak uydurmasına öncülük etmektedir. İnternet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınmasını medyamız açısından son 20 yılda atılan en güçlü adım olarak görmekteyiz. İçinde bulunduğumuz yeni dönem ailemize güçlü aktörlerin katılmasını sağlamakla kalmamış; çok sesliliğin artmasına, farklı renklerin keşfedilmesine ve yayın içeriklerinde niteliğin gelişmesine katkı sunmuştur.

Bütün çabalarımızın daha da anlamlı hale gelmesi ancak siz değerli basın mensuplarının gerçekleri korkmadan dile getirmesi; milletimizin ortak değerlerine saygılı, millî menfaatlerimize uygun yayıncılık anlayışını benimsemesiyle mümkündür.

Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete irtihal eden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, büyük gayret ve özveri ile görevlerini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum.”

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