Gölcük’teki üst geçitler elden geçiriliyor

Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki yaya üst geçitlerinin periyodik olarak bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda Gölcük ilçesi Değirmendere Mahallesi’ndeki üst geçitte yoğun bir çalışma yürütülüyor.

DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi’ne bağlı Tesisler Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli genelindeki üst geçitlerin bakım ve onarımı gerçekleştiriyor. Ekipler, eskiyen yapıları modernize ederek, yayalar için güvenli hale getiriyor. Bu kapsamda Gölcük ilçesi Değirmendere Mahallesi’ndeki yaya üst geçidinde başlatılan tadilat çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

BİRÇOK ÇALIŞMA YAPILIYOR

Trafik akışını ve yaya geçişlerini etkilemeden sürdürülen çalışmalar doğrultusunda üst geçitte merdiven basamaklarının ve korkulukların kaynak, zımpara, boya tadilatı işlemleri ve zemin kaplama çalışmaları devam ediyor. Bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst geçit, yayalara daha güvenli ve modern bir ulaşım imkânı sağlamış olacak.



(Ömer İLGEÇ)