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Gölde boğulan 2 torununu kurtarmaya çalışan babaanneden acı haber geldi

Kocaeli'de girdikleri gölde boğulan 5 ve 8 yaşındaki 2 torununu kurtarmaya çalışan babaanne de kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk ve babaanne bugün ikindi namazını müteakip yan yana gömülecek.

Gölde boğulan 2 torununu kurtarmaya çalışan babaanneden acı haber geldi

20 Ağustos 2024 Salı 20:28


  Olay dün, Kandıra ilçesi  Güvercinlik Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesine bağlı Tepebaşı Ambarcı Köyü'nde yaşayan Tenzile (59) ve Faruk Karaca çifti, yaz aylarını birlikte geçirdikleri torunları Sedanur Karaca (5) ve Hiranur Karaca'yı (8) eğlenmeleri için evlerinin yaklaşık 3 kilometre uzağındaki Güvercinlik Gölü'nün kenarına götürdü. İki küçük çocuk gölün kenarına oturup ayaklarını suya soktu. Dedeleri Faruk Karaca arabaya kilim almaya gittiği sırada çocuklar göle düştü. Çocukların gölde çırpındığını gören babaanne Tenzile Karaca suya atlarken, durumu fark eden dede de yardıma koştu. İki kız kardeş suyun içinde kaybolurken, Tenzile Karaca çevredekilerin ve eşinin yardımıyla sudan çıkarıldı. Olayın duyulmasının ardından köylüler ve ekipler çocukları arama çalışması başlattı. Tenzile Karaca ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gölette yapılan aramada ise 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. 
 
  Babaanne hayatını kaybetti 
  Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan babaanne Tenzile Karaca, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk ve babaanne, bugün iki namazına müteakip Ambarcı Tepebaşı Merkez Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ambarcı Mezarlığı'nda yan yana toprağa verilecek. 
  Küçük kızların ailesinin Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşadıkları, babaları ve annelerinin özel sağlık durumları nedeniyle yazın dedeleri ve babaanneleri ile kaldıkları öğrenildi. 
                                     


İHA
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