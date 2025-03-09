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GÖNÜL ELİ MAĞAZASI VE SOSYAL ETKİ MERKEZİ AÇILDI

Darıca Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

GÖNÜL ELİ MAĞAZASI VE SOSYAL ETKİ MERKEZİ AÇILDI

09 Mart 2025 Pazar 13:09

 Gönül belediyeciliği uygulamalarıyla ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olan Darıca Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. İhtiyaç sahiplerinin ücretsiz bir şekilde gıdadan giyime istedikleri her şeyi ücretsiz alabilecekleri Gönül Eli Mağazası ve Sosyal Etki Merkezi açılırken törende konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “İnanıyorum ki burası dayanışmayı büyütecek ve ihtiyaç sahiplerine umut olacak” dedi.

Darıca’da yardımlaşma ve dayanışmanın adresi olacak Gönül Eli Mağazası ve Sosyal Etki Merkezi hizmete girdi. Darıca Belediyesi ve GTO işbirliği ile hizmete giren Darıca Hizmet Kompleksi’nde açılan Gönül Eli Mağazası ve Sosyal Etki Merkezi için açılış töreni düzenlenirken açılışa Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık’la birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DAYANIŞMANIN VE PAYLAŞMANIN ADRESİ OLACAK

Açılış programında konuşan ve gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket ederek Darıca’da yardımlaşmayı ve paylaşmayı artırmak istediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Ramazan, güzellikleri paylaşmak, hayatı paylaşmak, sofraları paylaşmak, birlik ve beraberlik ayıdır. Biz de Darıca Belediyesi olarak Gebze Ticaret Odamız ile birlikte el ele vererek ilçemize kazandırdığımız Darıca Hizmet Kompleksi’nin dayanışmanın adresi olması için çalışıyoruz. İhtiyaç sahiplerinin gıdadan giyime ihtiyaç duydukları her şeye ücretsiz ulaşabilecekleri Gönül Eli Mağazası ve Sosyal Etki Merkezi, ilçemize hayırlı olsun. İnanıyorum ki burası dayanışmayı büyütecek ve ihtiyaç sahiplerine umut olacak. Bize destek olan kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Gönül Eli Mağazası ve Sosyal Etki Merkezinin açılışı gerçekleşti. Başkan Muzaffer Bıyık, açılışın ardından protokole alanı gezdirerek işleyiş hakkında bilgiler verdi.
(Ömer İLGEÇ)

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