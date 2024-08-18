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GTO NUN DEPREM ETKİNLİĞİNDE BELGESEL GÖSTERİMİ VE SERGİ AÇILIŞI YAPTIK

Gebze Ticaret Odası tarafından 17 Ağustos Marmara depreminin 25. yıl dönümünde Gebzede düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Etkinlikte yapılan konuşmaları Gebze gazetesi ve Devri Alem Tv olarak canlı yayınlayarak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık.

GTO NUN DEPREM ETKİNLİĞİNDE BELGESEL GÖSTERİMİ VE SERGİ AÇILIŞI YAPTIK

18 Ağustos 2024 Pazar 19:49



KOCAELİ  TV DE DEPREMLER   TARİHİ  İLE İLGİLİ  AÇIKLAMA  YAPTIM

https://youtu.be/48c9jztUvqA?feature=shared

https://www.facebook.com/share/v/eSJ3qBvCjvg4Xmam/?mibextid=WC7FNe

GAZETE MANŞETKERİ  İLE DEPREM GERÇEĞİ  FOTOĞRAF  SERGİMİZ TRT DE HABER OLDU

https://www.facebook.com/share/p/L4zsgUiDPyBcBmeH/?mibextid=WC7FNe

TRT  GEBZE TEKNİK ÜMÜVERSİTESİNNDE DEPREM HABERİ  HAZIRLADI

https://x.com/gtuedutr/status/1825065551472873643?s=46&t=qQuojuCAuIj2SBy_X1-89g

GTO BAŞKANI  ASLANTAŞIN  DEPREM  ETKİNLİĞİ PAYLAŞIMI 

Depremin 25. yıl dönümü etkinliğinde  Gebze Ticaret  Odası  Başkanı  Abdurrahman Aslantaş ın konuşması bu bilgi notu ile canlı yayınlandı. 
“..Gebze Ticaret Odası öncülüğünde Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gebze Temsilcilikleri, Türk Kızılay Gebze Şubesi ve Gebze İKTAV paydaşlığında Gebze Kent Meydanı’nda düzenlediğimiz “Deprem Farkındalık ve Anma Programı” konulu panelde Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Bülent Akbaş depremle ilgili görüşlerini Gebze halkıyla paylaştı. #1999marmaradepremi @gtuedutr @gebze_belediyesi @tmmob1954 @kizilay @gebzeticodasi @tobbiletisim..”

https://www.instagram.com/p/C-xDA9yM0G-/?igsh=MXN3b3k5OXF4cXU2Mg==

GTO tarafından 16 Ağustos 2024 akşamı düzenlenen Deprem etkinliğine İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com olarak hazırladığımız Depremler Tarihi belgesel gösterimi  ve Deprem Gerçeği fotoğraf sergisi açarak  katkı verdik. 

   DEPREMLER TARİHİ BELGESELİMİZ 

         https://www.youtube.com/watch?v=D55ZdWrG7c0

   GAZETE MANŞETLERİ İLE DEPREM GERÇEĞİ SERGİMİZ

https://m.youtube.com/watch?v=78YieVuOX0Q

DEPREM UZMANI  PROF DR NACİ GÖRÜR  CANLI YAYINDA   KONUŞUYOR 

GTO 17 AĞUSTOS MARMARA  DEPREMİ  YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİĞİNDE  PROF DR NACİ GÖRÜRÜN KONUŞMASI www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINLANIYOR

https://www.facebook.com/share/v/Kh2wADUhWxRaZyZ8/?mibextid=WC7FNe

https://www.facebook.com/share/v/g1vF1ayEBRKrmbPo/?mibextid=WC7FNe

https://www.facebook.com/share/v/XBRx3FTEB6CoScgr/?mibextid=WC7FNe

GEBZE TİCARET  ODASININ 17 AĞUSTOS MARMARA  DEPREMİNİN 25. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİĞİNDE GTÜ MARTES  BAŞKANI  PROF DR  BÜLENT AKBAŞ IN KONUŞMASI  www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com  DA CANLI YAYINLANIYOR
https://www.facebook.com/share/v/7GdVkTWdEYW5g8Bt/?mibextid=WC7FNe

GEBZE  TİCARET ODASI BAŞKANI ABDURRAHMAN  ASLANTAŞ KONUŞMASI  CANLI YAYINLANIYOR 

https://www.facebook.com/share/v/TXVm94CBTXdej8Ps/?mibextid=WC7FNe

DEPREM UZMANI  PROF DR NACİ GÖRÜR İLE  BELGESEL TADINDA CANLI SÖYLEŞİ 

GTO 17 AĞUSTOS MARMARA  DEPREMİNİN 25.   YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİĞİNDE  PROF DR NACİ GÖRÜR İLE  www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com  OLARAK CANLI  YAYIN DA YAYINDA BELGESEL  SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK 

https://www.facebook.com/share/v/MuDGtvmnjy8gJrfX/?mibextid=WC7FNe

  SOSYAL MEDYA  PAYLAŞIMIM

https://www.facebook.com/share/p/cTPKYhFcbeaf9H8n/?mibextid=WC7FNe

AFAD KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN  DEPREM  ETKİNLİĞİNDE FOTOĞRAF   SERGİSİ AÇTIK 

AFAD Kocaeli il müdürlüğü  ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi nin 17 Ağustos 1999 Gölcük Depreminin 25. yıl dönümü nedeniyle  düzenlediği etkinlikte  açılan gazete manşetleri ile deprem gerçeği fotoğraf sergisi  büyük ilgi gördü. 

https://m.youtube.com/watch?v=78YieVuOX0Q

  İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI  MERKEZİ (www.iktav.com)  KÜTÜPHANEMİZDEKİ BELGESEL ARŞİVİNİ  KAMUOYU İLE  PAYLAŞIYORUZ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVpLtuUKuBQCYnJPgtf2VCm64G_BG7Exc

https://www.youtube.com/watch?v=78YieVuOX0Q&list=PLvoFBJUUo4Ia4-iQGxm4YnaoEZFDlqsm8

  AFAD VE KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR  BELEDİYESİNİN DÜZENLEDİĞİ  ETKİNLİKLE  İLGİLİ  AÇIKLAMA 

17 Ağustos Marmara Depremi’nin üzerinden tam 25 yıl geçti. 17 Ağustos depremini unutturmamak ve vatandaşları deprem konusunda bilgilendirmek için pek çok çalışma gerçekleştiren Büyükşehir, bu yıl da farkındalık oluşturmak için Afet İşleri Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda Cumhuriyet Bulvarı üzerinde farkındalık etkinliği düzenledi.

TAM 25 YIL GEÇTİ
Marmara Bölgesinin deprem gerçeğiyle her an yüz yüze olduğu bilinciyle pek çok çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 25. yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Bulvarında deprem sergisi açtı. Depremden korunma, depreme dair bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla açılan deprem sergisinde depremin etkilediği hayatlar ve yıkılan binalar, 1999 depreminden görüntüler, 6 Şubat merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yapılan çalışmalarla ilgili görseller yer aldı. Vatandaşlara ‘Deprem Eğitim Kitapçığı’ dağıtıldı.

CUMHURİYET BULVARINA STANT
Alanda ayrıca İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kızılay ve diğer arama kurtarma dernekleri tarafından stantlar kuruldu. Kurulan stantlarda kurtarma çalışmaları sırasında kullanılan ekipmanlar vatandaşlara tanıtıldı. Programda ayrıca vatandaşlara, afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler aktarıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinlik, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin acı hatırasını unutmadan, gelecekte benzer acıların yaşanmaması için toplumda afet bilincini artırmayı amaçlıyor.

GTO  DEPREM ETKİNLİĞİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ 

Gebze Ticaret Odası tarafından 17 Ağustos Marmara depreminin 25. yıl dönümünde Gebze de düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü  etkinlikte yapılan konuşmaları Gebze gazetesi ve devri alem tv olarak canlı yayınlayarak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık 

GTO BAŞKANI  ASLANTAŞIN  PAYLAŞIMI 

https://www.instagram.com/p/C-xDA9yM0G-/?igsh=MXN3b3k5OXF4cXU2Mg==

GTO tarafından 16 Ağustos 2024 akşamı düzenlenen Deprem etkinliğine İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com olarak hazırladığımız Depremler Tarihi Belgesel Gösterimi  ve Deprem Gerçeği fotoğraf sergisi açarak  katkı verdik. 

   DEPREMLER TARİHİ BELGESELİMİZ 

         https://www.youtube.com/watch?v=D55ZdWrG7c0

   GAZETE MANŞETLERİ İLE DEPREM GERÇEĞİ SERGİMİZ

https://m.youtube.com/watch?v=78YieVuOX0Q


GEBZE TİCARET  ODASININ 17 AĞUSTOS MARMARA  DEPREMİNİN 25. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİĞİNDE GTÜ MARTES  BAŞKANI  PROF DR  BÜLENT AKBAŞ IN KONUŞMASI  www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com  DA CANLI YAYINLANIYOR
https://www.facebook.com/share/v/7GdVkTWdEYW5g8Bt/?mibextid=WC7FNe

GEBZE  TİCARET ODASI BAŞKANI ABDURRAHMAN  ASLANTAŞ KONUŞMASI  CANLI YAYINLANIYOR 

https://www.facebook.com/share/v/TXVm94CBTXdej8Ps/?mibextid=WC7FNe

DEPREM UZMANI  PROF DR NACİ GÖRÜR İLE  BELGESEL TADINDA CANLI SÖYLEŞİ 

GTO 17 AĞUSTOS MARMARA  DEPREMİNİN 25.   YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİĞİNDE  PROF DR NACİ GÖRÜR İLE  www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com  OLARAK CANLI  YAYIN DA YAYINDA BELGESEL  SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK 

https://www.facebook.com/share/v/MuDGtvmnjy8gJrfX/?mibextid=WC7FNe

  SOSYAL MEDYA  PAYLAŞIMIM

https://www.facebook.com/share/p/cTPKYhFcbeaf9H8n/?mibextid=WC7FNe
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