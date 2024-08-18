GTO NUN DEPREM ETKİNLİĞİNDE BELGESEL GÖSTERİMİ VE SERGİ AÇILIŞI YAPTIK

Gebze Ticaret Odası tarafından 17 Ağustos Marmara depreminin 25. yıl dönümünde Gebzede düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Etkinlikte yapılan konuşmaları Gebze gazetesi ve Devri Alem Tv olarak canlı yayınlayarak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık.

KOCAELİ TV DE DEPREMLER TARİHİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTIM





https://youtu.be/48c9jztUvqA?feature=shared





https://www.facebook.com/share/v/eSJ3qBvCjvg4Xmam/?mibextid=WC7FNe





GAZETE MANŞETKERİ İLE DEPREM GERÇEĞİ FOTOĞRAF SERGİMİZ TRT DE HABER OLDU





https://www.facebook.com/share/p/L4zsgUiDPyBcBmeH/?mibextid=WC7FNe





TRT GEBZE TEKNİK ÜMÜVERSİTESİNNDE DEPREM HABERİ HAZIRLADI





https://x.com/gtuedutr/status/1825065551472873643?s=46&t=qQuojuCAuIj2SBy_X1-89g





GTO BAŞKANI ASLANTAŞIN DEPREM ETKİNLİĞİ PAYLAŞIMI





Depremin 25. yıl dönümü etkinliğinde Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş ın konuşması bu bilgi notu ile canlı yayınlandı.

“..Gebze Ticaret Odası öncülüğünde Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gebze Temsilcilikleri, Türk Kızılay Gebze Şubesi ve Gebze İKTAV paydaşlığında Gebze Kent Meydanı’nda düzenlediğimiz “Deprem Farkındalık ve Anma Programı” konulu panelde Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Bülent Akbaş depremle ilgili görüşlerini Gebze halkıyla paylaştı. #1999marmaradepremi @gtuedutr @gebze_belediyesi @tmmob1954 @kizilay @gebzeticodasi @tobbiletisim..”





https://www.instagram.com/p/C-xDA9yM0G-/?igsh=MXN3b3k5OXF4cXU2Mg==





GTO tarafından 16 Ağustos 2024 akşamı düzenlenen Deprem etkinliğine İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com olarak hazırladığımız Depremler Tarihi belgesel gösterimi ve Deprem Gerçeği fotoğraf sergisi açarak katkı verdik.





DEPREMLER TARİHİ BELGESELİMİZ





https://www.youtube.com/watch?v=D55ZdWrG7c0





GAZETE MANŞETLERİ İLE DEPREM GERÇEĞİ SERGİMİZ





https://m.youtube.com/watch?v=78YieVuOX0Q





DEPREM UZMANI PROF DR NACİ GÖRÜR CANLI YAYINDA KONUŞUYOR





GTO 17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİĞİNDE PROF DR NACİ GÖRÜRÜN KONUŞMASI www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINLANIYOR





https://www.facebook.com/share/v/Kh2wADUhWxRaZyZ8/?mibextid=WC7FNe





https://www.facebook.com/share/v/g1vF1ayEBRKrmbPo/?mibextid=WC7FNe





https://www.facebook.com/share/v/XBRx3FTEB6CoScgr/?mibextid=WC7FNe





GEBZE TİCARET ODASININ 17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİNİN 25. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİĞİNDE GTÜ MARTES BAŞKANI PROF DR BÜLENT AKBAŞ IN KONUŞMASI www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com DA CANLI YAYINLANIYOR

https://www.facebook.com/share/v/7GdVkTWdEYW5g8Bt/?mibextid=WC7FNe





GEBZE TİCARET ODASI BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR





https://www.facebook.com/share/v/TXVm94CBTXdej8Ps/?mibextid=WC7FNe





DEPREM UZMANI PROF DR NACİ GÖRÜR İLE BELGESEL TADINDA CANLI SÖYLEŞİ





GTO 17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİNİN 25. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİĞİNDE PROF DR NACİ GÖRÜR İLE www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com OLARAK CANLI YAYIN DA YAYINDA BELGESEL SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK





https://www.facebook.com/share/v/MuDGtvmnjy8gJrfX/?mibextid=WC7FNe





SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM





https://www.facebook.com/share/p/cTPKYhFcbeaf9H8n/?mibextid=WC7FNe





AFAD KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DEPREM ETKİNLİĞİNDE FOTOĞRAF SERGİSİ AÇTIK





AFAD Kocaeli il müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi nin 17 Ağustos 1999 Gölcük Depreminin 25. yıl dönümü nedeniyle düzenlediği etkinlikte açılan gazete manşetleri ile deprem gerçeği fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.





https://m.youtube.com/watch?v=78YieVuOX0Q





İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (www.iktav.com) KÜTÜPHANEMİZDEKİ BELGESEL ARŞİVİNİ KAMUOYU İLE PAYLAŞIYORUZ





https://www.youtube.com/playlist?list=PLVpLtuUKuBQCYnJPgtf2VCm64G_BG7Exc





https://www.youtube.com/watch?v=78YieVuOX0Q&list=PLvoFBJUUo4Ia4-iQGxm4YnaoEZFDlqsm8





AFAD VE KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLE İLGİLİ AÇIKLAMA





17 Ağustos Marmara Depremi’nin üzerinden tam 25 yıl geçti. 17 Ağustos depremini unutturmamak ve vatandaşları deprem konusunda bilgilendirmek için pek çok çalışma gerçekleştiren Büyükşehir, bu yıl da farkındalık oluşturmak için Afet İşleri Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda Cumhuriyet Bulvarı üzerinde farkındalık etkinliği düzenledi.





TAM 25 YIL GEÇTİ

Marmara Bölgesinin deprem gerçeğiyle her an yüz yüze olduğu bilinciyle pek çok çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 25. yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Bulvarında deprem sergisi açtı. Depremden korunma, depreme dair bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla açılan deprem sergisinde depremin etkilediği hayatlar ve yıkılan binalar, 1999 depreminden görüntüler, 6 Şubat merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yapılan çalışmalarla ilgili görseller yer aldı. Vatandaşlara ‘Deprem Eğitim Kitapçığı’ dağıtıldı.





CUMHURİYET BULVARINA STANT

Alanda ayrıca İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kızılay ve diğer arama kurtarma dernekleri tarafından stantlar kuruldu. Kurulan stantlarda kurtarma çalışmaları sırasında kullanılan ekipmanlar vatandaşlara tanıtıldı. Programda ayrıca vatandaşlara, afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler aktarıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinlik, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin acı hatırasını unutmadan, gelecekte benzer acıların yaşanmaması için toplumda afet bilincini artırmayı amaçlıyor.





GTO DEPREM ETKİNLİĞİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ





Gebze Ticaret Odası tarafından 17 Ağustos Marmara depreminin 25. yıl dönümünde Gebze de düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü etkinlikte yapılan konuşmaları Gebze gazetesi ve devri alem tv olarak canlı yayınlayarak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık





GTO BAŞKANI ASLANTAŞIN PAYLAŞIMI





https://www.instagram.com/p/C-xDA9yM0G-/?igsh=MXN3b3k5OXF4cXU2Mg==





GTO tarafından 16 Ağustos 2024 akşamı düzenlenen Deprem etkinliğine İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com olarak hazırladığımız Depremler Tarihi Belgesel Gösterimi ve Deprem Gerçeği fotoğraf sergisi açarak katkı verdik.





DEPREMLER TARİHİ BELGESELİMİZ





https://www.youtube.com/watch?v=D55ZdWrG7c0





GAZETE MANŞETLERİ İLE DEPREM GERÇEĞİ SERGİMİZ





https://m.youtube.com/watch?v=78YieVuOX0Q









GEBZE TİCARET ODASININ 17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİNİN 25. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİĞİNDE GTÜ MARTES BAŞKANI PROF DR BÜLENT AKBAŞ IN KONUŞMASI www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com DA CANLI YAYINLANIYOR

https://www.facebook.com/share/v/7GdVkTWdEYW5g8Bt/?mibextid=WC7FNe





GEBZE TİCARET ODASI BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR





https://www.facebook.com/share/v/TXVm94CBTXdej8Ps/?mibextid=WC7FNe





DEPREM UZMANI PROF DR NACİ GÖRÜR İLE BELGESEL TADINDA CANLI SÖYLEŞİ





GTO 17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİNİN 25. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİĞİNDE PROF DR NACİ GÖRÜR İLE www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com OLARAK CANLI YAYIN DA YAYINDA BELGESEL SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK





https://www.facebook.com/share/v/MuDGtvmnjy8gJrfX/?mibextid=WC7FNe





SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM



