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Güneş lekeleri koyu tende daha yaygın

Güneş lekesinin yüksek ultraviyole radyasyonun olduğu bölgelerde yaşayan koyu ten rengi tonlarına sahip üreme çağındaki kadınlarda daha sık görüldüğünü söyleyen Dermatoloji Uzmanı Op. Dr. Yaman Sönmez, "Melanogenez (deride boyanın üretilmesi); UV dışında hormonlar, genetik yatkınlık, gebelik, tiroit disfonksiyonu, inflamasyon, kozmetikler, ilaçlar ve reaktif oksijen türevleri (ROS) gibi birçok faktör nedeniyle tetiklenebilir" dedi.

Güneş lekeleri koyu tende daha yaygın

21 Ağustos 2024 Çarşamba 15:26


 VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Op. Dr. Yaman Sönmez, melazma (güneş lekeleri) konusunda açıklamalarda bulundu. Melazmanın tanımını yapan Op. Dr. Sönmez, "Melazma epidermiste (cildin en dış tabakası) melanosit (pigment üretiminden sorumlu hücreler) sayısının ve aktivitesinin artmasına bağlı olarak epidermis ve/veya dermiste artan melanin (boya) birikimiyle sıklıkla yüzün güneşe maruz kalan bölgelerinde, bazen de boyun, yanak, alın, üst dudak, burun ve çenede lekeli, düzensiz desenli kahverengi veya bazen gri-kahverengi hipermelanoz (boyanın artması) şeklinde kendini gösteren pigment bozukluğudur. Melazma, yüksek ultraviyole (UV) radyasyonun olduğu bölgelerde yaşayan daha koyu ten rengi tonlarına sahip (Fitzpatrick cilt tipi IV - VI) üreme çağındaki kadınlarda daha sık görülür" dedi. 
   
 "Tetikleyen faktörler" 
 Lekelerin nedenlerinden bahseden Op. Dr. Sönmez, "Melanogenez (deride boyanın üretilmesi); UV dışında hormonlar, genetik yatkınlık, gebelik, tiroit disfonksiyonu, inflamasyon, kozmetikler, ilaçlar ve reaktif oksijen türevleri (ROS) gibi birçok faktör nedeniyle de indüklenebilir. Oral kontraseptifler, menstrüel döngüdeki değişiklikler ve gebelik nedeniyle meydana gelen östrojen ve progesteron düzeylerindeki değişiklikler MSH (melanosit uyarıcı hormon) salınımını artırabilir. İlaçlarla tetiklenen hiperpigmentasyonun patofizyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte, ilacın veya metabolitlerinin ciltte birikiminin fotoduyarlılığa neden olarak melanogenezi başlatabileceği düşünülmektedir" diye konuştu. 
                                  


İHA
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