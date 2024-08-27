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Hendek'in bu caddesi baştan sona yenilendi

Hendek'te sil baştan yenilenen Yavuz Sultan Selim Caddesi'nin devamında inşa edilen 750 metrelik yeni güzergahına 3 bin ton asfalt serildi.

Hendek'in bu caddesi baştan sona yenilendi

27 Ağustos 2024 Salı 19:18


 Kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendiren Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son olarak Hendek'in merkez bölgesinde kritik bir güzergah olan Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde çalışma yürüttü. Şehir merkezine ve birçok mahalleye ulaşımı sağlayan, her gün yüzlerce sürücünün kullandığı caddede öncelikle SASKİ ekiplerince yağmur suyu altyapısı baştan sona yenilenerek, bölgeye uzun yıllar hizmet edecek şekilde hazırlandı. Sonrasında ise dolgu ve düzeltme çalışmaları başladı, bordur yenilemeleri yapıldı ve caddede başlayan kaldırım çalışmaları çerçevesinde bölgeye geniş, ferah yürüyüş alanı kazandırıldı.  
 Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, caddenin devamında bulunan 750 metrelik hatta ise yeni bir yol inşa ederek güzergahla bağlantısını sağladı. İlçeye yeni kazandırılan bölünmüş yol, 3 bin ton sıcak asfaltla buluşturuldu ve hazırlanan ulaşım hattı çizgi çalışmasıyla tablo gibi işlendi. Ticari faaliyetlerin gelişim gösterdiği bölgede, tüm hatlarıyla hazır hale getirilen yeni güzergah vatandaşların hizmetine sunuldu. 
                                        


İHA
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