HER KALBİN ANAHTARI GÜZEL AHLAK

60 ÖĞRENCİ KATILDI
Kartepe Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen sınav, 21 farklı ortaokuldan gelen toplam 60 öğrencinin katılımıyla büyük bir heyecan ve tatlı bir rekabet ortamında gerçekleştirildi. Öğrencilerin performansları ve sınavdaki başarı durumlarının değerlendirilmesi ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde özel olarak oluşturulan bir komisyon tarafından titizlikle yapılacak.
ÖDÜLLER VERİLECEK
Yarışma bitiminde Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Enes Emengen, çocuklara çeşitli armağanlar sundu. Düzenlenen sınavda dereceye giren öğrenciler, ödüllerini 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 11.00'de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek programda alacak. Sınavda birinciyi scooter, ikinciyi dizüstü bilgisayar ve üçüncüyü tablet bekliyor.
(Ömer İLGEÇ)