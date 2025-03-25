HER KALBİN ANAHTARI GÜZEL AHLAK

Kartepe Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla, 7. sınıf öğrencileri arasında 40 Hadis Ezberleme Yarışması büyük bir heyecanla düzenlendi. Bu anlamlı etkinlikte üstün başarı gösteren öğrencilere, 26 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek programla ödülleri verilecek.

Kartepe Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla, 7. sınıf öğrencilerine hitap eden anlamlı bir etkinlik olarak "Her Kalbin Anahtarı Güzel Ahlak" ismiyle bir hadis ezberleme yarışması organize edildi. Bu yarışmada, öğrencilere Peygamber Efendimizin öğütlerini daha yakından öğrenme ve güzel ahlakı hayatlarına kazandırma fırsatı sunulurken, belirlenen 40 hadisin ezberlenmesi teşvik edildi.

60 ÖĞRENCİ KATILDI

Kartepe Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen sınav, 21 farklı ortaokuldan gelen toplam 60 öğrencinin katılımıyla büyük bir heyecan ve tatlı bir rekabet ortamında gerçekleştirildi. Öğrencilerin performansları ve sınavdaki başarı durumlarının değerlendirilmesi ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde özel olarak oluşturulan bir komisyon tarafından titizlikle yapılacak.

ÖDÜLLER VERİLECEK

Yarışma bitiminde Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Enes Emengen, çocuklara çeşitli armağanlar sundu. Düzenlenen sınavda dereceye giren öğrenciler, ödüllerini 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 11.00'de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek programda alacak. Sınavda birinciyi scooter, ikinciyi dizüstü bilgisayar ve üçüncüyü tablet bekliyor.



(Ömer İLGEÇ)