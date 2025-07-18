Hilal Bahçe Sosyal Tesisi Yenilenen Yüzüyle Hizmete Girdi

Darıca Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli ve konforlu bir sosyal alan sunmak amacıyla Dudayev Sahili’nde hizmet veren Hilal Bahçe Sosyal Tesisi’ni yeniledi. Gerçekleştirilen kapsamlı bahçe düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarıyla, tesis modern bir görünüme kavuştu ve vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören sahil bölgesinde dinlenme ve sosyalleşme alanlarını genişletmeye devam ediyor. Yenilenen Hilal Bahçe Sosyal Tesisleri, ferah oturma alanları, estetik peyzaj unsurları ve modern tasarımıyla sahilin cazibesini artıran önemli noktalardan biri haline geldi.

BAŞKAN BIYIK: “VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ÖNCELİĞİMİZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sosyal tesisin yenilenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Göreve geldiğimiz günden bu yana, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak projelere öncelik veriyoruz. Hilal Bahçe Sosyal Tesisi’ni sadece fiziksel olarak yenilemedik, aynı zamanda halkımızın burada huzurla vakit geçirebileceği, ailece dinlenebileceği bir alan haline getirdik. Darıca’yı güzelleştirmeye, vatandaşlarımızın memnuniyetini esas alarak çalışmaya devam edeceğiz.”

SAHİL ŞERİDİNDE NEFES ALANI

Yapılan çalışmalar kapsamında tesisteki oturma alanları yenilenirken, çevre düzenlemesiyle doğayla uyumlu yeşil bir konsept oluşturuldu. Özellikle çocuklu ailelerin ve sahilde yürüyüş yapan vatandaşların uğrak noktası olan tesis, yeni yüzüyle daha fazla ziyaretçiyi ağırlamaya başladı.



(Erkan ERENLER)