banner1070
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İzmit Körfezi'nde heyecan dolu tatbikat

İzmit Körfezi'nde 10 kurumun katılımıyla arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. 4 kurtarma senaryosunun başarıyla icra edildiği tatbikat, heyecanlı anlara da sahne oldu.

İzmit Körfezi'nde heyecan dolu tatbikat

18 Ağustos 2024 Pazar 20:11



 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde organize edilen tatbikat, Değirmendere Çınarlık Meydanında gerçekleştirildi. Tatbikata Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kocaeli Deniz Polisi, Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığı, Ankara Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma birimi, Gölcük Değirmendere Sualtı Topluluğu Spor Kulübü, Gölcük-Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, UMKE, Kocaeli Oksimed Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi katıldı. 
   
 4 kurtarma senaryosu 
 Tatbikat, İzmit Körfezi'nde meydana gelebilecek muhtemel doğal afetler sonrasında deniz kazaları ve olaylarında arama ve kurtarma birimlerinin yerel ve adli makamlarla koordineli çalışma kapasitesini ölçmek, ihtiyaçları belirlemek ve eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla düzenlendi. Tatbikatta dört farklı kurtarma senaryosu başarıyla icra edildi 
 
 Tatbikatlar başarıyla icra edildi  
 İlk senaryoda, İzmit-Değirmendere hattında yolcu taşıyan bir motorun iskeleye yanaşması sırasında denize düşen bir kişinin kurtarılması canlandırıldı. Soğuk suyun etkisiyle şoka girip bayılan şahıs, kurtarma dalgıçları tarafından bulundu ve mevkii markalanarak resmi ekiplere bilgi verildi. 
 İkinci senaryoda, Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda denize giren bir kişinin yardım istemesi üzerine cankurtaranlar tarafından kurtarılması ve gerekli ilk yardımın uygulanması canlandırıldı. 
 Üçüncü senaryoda, sportif dalış yapan dört kişilik dalgıç grubundan birinin enkaz içine girdiğinde meydana gelen düşük şiddetli bir deprem sonucu enkaz altında kalması ve kurtarma dalgıçları tarafından kurtarılarak sahile çıkarılması canlandırıldı. Sahilde ilk yardım yapıldıktan sonra, kişi profesyonel sağlık ekiplerine teslim edildi. 
 Dördüncü senaryoda ise Değirmendere sahil şeridinde deprem sonucu 5 metre derinlikteki bir binada hava boşluğunda hayatta kalan vatandaşların güvenli bir şekilde su dışına çıkarılması ve karada ilk yardım uygulanarak profesyonel sağlık ekiplerine teslim edilmesi başarıyla gerçekleştirildi. 
                                     


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yoğun bakım genişletiyor, kalp merkezi hazırlanıyor Yoğun bakım genişletiyor, kalp merkezi hazırlanıyor
Bolu'da orman yangını kontrol altına alındı, vatandaşlar evlerine dönüyor Bolu'da orman yangını kontrol altına alındı,...
Evli çifti kaza ayırdı Evli çifti kaza ayırdı
Engelsiz taksi gelin arabası oldu: Ömür boyu mutluluğa taşıdı Engelsiz taksi gelin arabası oldu: Ömür boyu mutluluğa...
İZAYDAŞ'ı kuran Sefa Sirmen, tartışmalı yeni çöp fabrikası hakkında konuştu İZAYDAŞ'ı kuran Sefa Sirmen, tartışmalı yeni...
Adana'da mühendislik öğrencilerinden uluslararası başarı Adana'da mühendislik öğrencilerinden uluslararası...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Yoğun bakım genişletiyor, kalp merkezi hazırlanıyor
Atatürk Devlet Hastanesi'nde palyatif ve yoğun bakım yatak sayısının artırılması amacıyla yoğun bakım...

Haberi Oku