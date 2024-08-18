İzmit Körfezi'nde heyecan dolu tatbikat

İzmit Körfezi'nde 10 kurumun katılımıyla arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. 4 kurtarma senaryosunun başarıyla icra edildiği tatbikat, heyecanlı anlara da sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde organize edilen tatbikat, Değirmendere Çınarlık Meydanında gerçekleştirildi. Tatbikata Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kocaeli Deniz Polisi, Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığı, Ankara Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma birimi, Gölcük Değirmendere Sualtı Topluluğu Spor Kulübü, Gölcük-Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, UMKE, Kocaeli Oksimed Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi katıldı.

4 kurtarma senaryosu

Tatbikat, İzmit Körfezi'nde meydana gelebilecek muhtemel doğal afetler sonrasında deniz kazaları ve olaylarında arama ve kurtarma birimlerinin yerel ve adli makamlarla koordineli çalışma kapasitesini ölçmek, ihtiyaçları belirlemek ve eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla düzenlendi. Tatbikatta dört farklı kurtarma senaryosu başarıyla icra edildi

Tatbikatlar başarıyla icra edildi

İlk senaryoda, İzmit-Değirmendere hattında yolcu taşıyan bir motorun iskeleye yanaşması sırasında denize düşen bir kişinin kurtarılması canlandırıldı. Soğuk suyun etkisiyle şoka girip bayılan şahıs, kurtarma dalgıçları tarafından bulundu ve mevkii markalanarak resmi ekiplere bilgi verildi.

İkinci senaryoda, Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda denize giren bir kişinin yardım istemesi üzerine cankurtaranlar tarafından kurtarılması ve gerekli ilk yardımın uygulanması canlandırıldı.

Üçüncü senaryoda, sportif dalış yapan dört kişilik dalgıç grubundan birinin enkaz içine girdiğinde meydana gelen düşük şiddetli bir deprem sonucu enkaz altında kalması ve kurtarma dalgıçları tarafından kurtarılarak sahile çıkarılması canlandırıldı. Sahilde ilk yardım yapıldıktan sonra, kişi profesyonel sağlık ekiplerine teslim edildi.

Dördüncü senaryoda ise Değirmendere sahil şeridinde deprem sonucu 5 metre derinlikteki bir binada hava boşluğunda hayatta kalan vatandaşların güvenli bir şekilde su dışına çıkarılması ve karada ilk yardım uygulanarak profesyonel sağlık ekiplerine teslim edilmesi başarıyla gerçekleştirildi.

İHA