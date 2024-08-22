Jandarma Sakarya’da uyuşturucuya geçit vermiyor

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti ile imalatının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Söğütlü ilçesi Türkbeylikkışla Mahallesi’nde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda; 2 kilogram bonzai, 200 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu, 113 adet tabanca fişeği ve 4 adet av tüfeği ele geçirildi. Konuya ilişkin İ.B.A. (34) isimli şüpheli gözaltına alındı.