Kaba atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor

ATIKLAR, EKİPLER TARAFINDAN
PROGRAM DAHİLİNDE TOPLANIYOR
Yapılan planlama ışığında ilçede bulunan 9 mahallede de belirli takvime göre ilçeden atık toplama gerçekleştiriliyor. Buna göre kaba atık toplama çalışmalarında Pazartesi günü Özgürlük Mahallesi ve Yenimahalle, Salı günü Emek ve Çayırova Mahalleleri, Çarşamba günü İnönü ve Atatürk Mahalleleri, Perşembe günü Akse, Cumhuriyet ve Şekerpınar Mahalleleri ile Cuma günü de tüm ilçe genelinde dal budak atıklarının toplaması gerçekleştiriliyor. İlkim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden ‘Çayırova’yı birlikte temiz tutalım’ başlığıyla paylaşılan duyuruda, “0531 382 51 50 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza veya belediyemiz web sitesi üzerinden adres bildirimi yaptığınızda atıklarınız ekiplerimiz tarafından adresinizden alınacaktır. Randevu alınmadan rastgele atılan atıklar için cezai işlem uygulanacaktır” denildi.
(Ömer İLGEÇ)