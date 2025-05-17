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Kaba atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor

Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ilçe genelindeki kaba atıkları geri dönüşüme kazandırmaya devam ediyor.

Kaba atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor

17 Mayıs 2025 Cumartesi 09:42

 Temiz çevre, sağlıklı Çayırova anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi, ilçe genelindeki atıkların geri dönüşümüne katkı sağlıyor. Göreve geldikten sonra hem ilçeye hem de Çayırova Belediyesi’ne sıfır atık belgesi kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bu alanda Çayırova’ya yeni projeler kazandırmaya, çalışmaları hızlandırıp verimi artırmaya devam ediyor.  Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki 9 mahallede belirlenen takvim doğrultusunda atık toplayarak, bunları geri dönüştürüyor. Saha çalışanlarının tespiti ve ilçe sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda harekete geçen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, atıkları topluyor.

 

ATIKLAR, EKİPLER TARAFINDAN

PROGRAM DAHİLİNDE TOPLANIYOR

Yapılan planlama ışığında ilçede bulunan 9 mahallede de belirli takvime göre ilçeden atık toplama gerçekleştiriliyor. Buna göre kaba atık toplama çalışmalarında Pazartesi günü Özgürlük Mahallesi ve Yenimahalle, Salı günü Emek ve Çayırova Mahalleleri, Çarşamba günü İnönü ve Atatürk Mahalleleri, Perşembe günü Akse, Cumhuriyet ve Şekerpınar Mahalleleri ile Cuma günü de tüm ilçe genelinde dal budak atıklarının toplaması gerçekleştiriliyor. İlkim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden ‘Çayırova’yı birlikte temiz tutalım’ başlığıyla paylaşılan duyuruda, “0531 382 51 50 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza veya belediyemiz web sitesi üzerinden adres bildirimi yaptığınızda atıklarınız ekiplerimiz tarafından adresinizden alınacaktır. Randevu alınmadan rastgele atılan atıklar için cezai işlem uygulanacaktır” denildi.

(Ömer İLGEÇ)

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