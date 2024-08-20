İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kalp krizi denilmişti, boğularak öldürüldüğü anlaşılan kadının komşusu konuştu

Öldürüldüğü eve 3 ay önce taşınmış

Kalp krizi denilmişti, boğularak öldürüldüğü anlaşılan kadının komşusu konuştu

20 Ağustos 2024 Salı 18:46


 
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kalp krizi geçirdiği iddiasıyla hastane kaldırılan ve erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü öğrenilen 3 çocuk annesi Nuhbe Yılmaz'ın komşusu konuştu. Yılmaz'ın öldürüldüğü eve yaklaşık 3 ay önce taşındığı öğrenildi.  
 Olay 2 gün önce gece saatlerinde Esentepe Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuhbe Yılmaz (36), kalp krizi ihbarıyla sağlık ekipleri tarafından bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Boynundaki izlerden şüphe edilmesi üzerine de cansız bedeni otopsiye alındı.  
 Otopsi sonucunda Yılmaz'ın boğularak öldürüldüğünün kesinleşmesi üzerine polis ekipleri, ihbarı yapan erkek arkadaşı C.Y.E.'yi gözaltına aldı. 
 Şüpheli C.Y.E. polise verdiği ifadede, çıkan kavgada Nuhbe Yılmaz'ın boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nuhbe Yılmaz'ın 3 çocuk annesi olduğu, öldürüldüğü eve de yaklaşık 2-3 ay önce taşındığı öğrenildi.  
 Bildiklerini anlatan komşu Halil Hançaza, "Cinayet yaşandığını sabah polisleri görünce öğrendik. Öldürülen ya da ölen kadın Nuhbe'yi hiç tanımıyoruz. 2-3 ay önce mahallemize taşındı. Olayı görmedik, nasıl oldu bilmiyoruz. Olayın detayını haberlerden öğrendik. Öldü mü öldürüldü mü bilmiyoruz. Ne ailesini ne de kendisini tanımıyoruz. Olayı gerçekleştiren şahsı da tanımıyoruz. Keşke böyle şeyler olmasaydı. Emniyet gerçeği ortaya çıkaracaktır" dedi.  
                                    


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
"Yabancılara yapılan konut satışında düşüş...
Eğlenmek için gittikleri göl sonları oldu Eğlenmek için gittikleri göl sonları oldu
Ertuğrul Sağlam: “Net penaltımız verilmedi” Ertuğrul Sağlam: “Net penaltımız verilmedi”
SUBÜ araçları Teknofest 2024'e 3 kupa ile başladı SUBÜ araçları Teknofest 2024'e 3 kupa ile başladı
İçeride müşteri varken restoranı mühürlediler İçeride müşteri varken restoranı mühürlediler
Darıcalı karateciler Sivas'tan madalyalarla döndü Darıcalı karateciler Sivas'tan madalyalarla döndü
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

"Yabancılara yapılan konut satışında düşüş...
Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir...

Haberi Oku