Kapalı Spor Salonu’nda çalışmalar devam ediyor

Çayırova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı yeni spor yatırımında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda ince tefrişat çalışmaları ile asma kat çelik tribün imalatı sürüyor.

Çayırova’ya ‘Spor Kenti’ kimliği kazandıran ve binlerce Çayırovalı gencin spor yapmasına olanak sağlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçenin spor altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Başkan Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı ve Çayırova’nın ikinci kapalı spor salonu olacak olan ‘Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’ projesi, tüm hızıyla devam ediyor. Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen ve tamamlandığında 7’den 70’e tüm Çayırovalıların spor yapmasına imkan sunacak ‘Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda inşaat çalışmaları sürüyor. Çayırova’nın spor altyapısına seviye atlatacak projede, ince inşaat çalışmaları, mekanik çalışmalar ve asma kat çelik tribün imalatları devam ediyor. Ekipler, titizlikle duvar, sıva, elektrik ve su hattı imalatını sürdürüyor.

9 FARKLI BRANŞTA ANTRENMAN İMKANI

Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen ve tamamlandığında 9 farklı branştan sporcunun aynı anda antrenman yapmasına olanak sunacak, ‘Kapalı Spor Salonu ve sporcu Fabrikası’ Çayırova’nın spor altyapısına büyük bir seviye atlatacak. Çayırova’dan milli sporcuların da yetişmesine zemin hazırlayacak tesis, en kısa sürede tamamlanarak Çayırovalıların hizmetine sunulacak. Sadece Çayırovalı çocukların ve gençlerin değil, 7’den 70’e herkesin spor yapabileceği bir alan olacak ‘Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası, çalışmaların tamamlanmasının ardından ilçeye hizmet vermeye başlayacak.