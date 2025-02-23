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Kar Tatilinde Dilovası'nda Tiyatro ve İllüzyon Şöleni

Dilovası Belediyesi, kar tatili süresince vatandaşlara kültürel ve sanatsal etkinlikler sunarak keyifli anlar yaşattı. Yetişkinler için tiyatro oyunu sergilenirken, çocuklar ise illüzyon gösterisiyle büyülü dakikalar geçirdi.

Kar Tatilinde Dilovası'nda Tiyatro ve İllüzyon Şöleni

23 Şubat 2025 Pazar 17:43

 MİRAS TİYATRO OYUNUNA YOĞUN İLGİ
Dilovası Belediyesi'nin organizasyonuyla sahnelenen "Miras" tiyatro oyunu, yetişkin seyircilerden büyük beğeni topladı. Oyunun konusu, sahne performansları ve etkileyici anlatımı izleyiciler tarafından tam not aldı. Salon tamamen dolarken, tiyatroseverler sanat dolu bir akşam yaşadı.
ÇOCUKLAR İÇİN UNUTULMAZ İLLÜZYON GÖSTERİSİ
Çocuklar için özel olarak düzenlenen etkinlikte ünlü illüzyonist Çiğdem Balcı sahne aldı. Renkli ve eğlenceli gösterisiyle minik izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan Balcı, büyük alkış topladı. Çocukların hayal gücünü destekleyen bu gösteri, onların eğlenirken öğrenmesini sağladı.
PROGRAMLAR KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENDİ
Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler, ilçede yaşayan vatandaşlara sanat dolu bir tatil geçirme fırsatı sundu. Müdürlüğün titizlikle hazırladığı programlar, her yaş grubundan insanın ilgisini çekti.
BAŞKAN ÖMEROĞLU: "KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK"
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Vatandaşlarımızın kar tatilini keyifli ve verimli geçirmesi için çeşitli kültürel etkinlikler düzenledik. Tiyatro ve illüzyon gösterileri büyük ilgi gördü. Bu tür organizasyonları artırarak devam ettireceğiz. Sanata ve kültüre verdiğimiz destek sürecek," dedi
(Ömer İLGEÇ)
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