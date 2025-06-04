banner1151
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KARTEPE’DE KURBAN KESİM YERLERİ DENETLENİYOR

Kurban Bayramı öncesinde Kartepe'de oluşturulan Kurban Hizmet Komisyonu ilçe sınırları içerisinde kurban satış ve kesim yerlerini denetlemeye devam ediyor.

KARTEPE'DE KURBAN KESİM YERLERİ DENETLENİYOR

04 Haziran 2025 Çarşamba 09:51

 Kurban Bayramı öncesinde Kartepe Belediyesi bünyesinde Kartepe Kurban Hizmet Komisyonu oluşturuldu. Oluşturulan komisyonda Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kartepe İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kartepe İlçe Müftülüğü yer alıyor.

 

KARTEPE’DE 100 KESİM YERİNDE KURBAN KESİLECEK

Kartepe İlçe sınırları içerisinde 100 adet kesim yerinde Kurban Bayramı'nda 4 bin 100 adet büyük baş hayvanın kesiminin yapılması bekleniyor. İlçe sınırlarında 7 bin dolayında hayvan bulunurken, dışarıdan gelen hayvanlarla birlikte bu sayı 13 bini buluyor.

 

KONTROLLER TİTİZLİKLE YAPILIYOR

Kurban Hizmet Komisyon üyeleri, kurban kesim ve satış yerlerinde yaptıkları kontrollerde hayvanların küpelerini, pasaportlarını ve sağlık raporlarını kontrol ediyor. İki yaşını doldurmamış, uzuvlarında eksik olan, damızlık değeri taşıyan dişi hayvanların kesimine izin verilmiyor.

 

KURBAN KESİM YERLERİ DENETLENİYOR

Kurban satış ve kesim yerlerinin veteriner hekim ile sözleşmesinin olması gerekiyor. Kesim yerlerinde hijyen, temizlik kurallarına dikkat edilirken, kesim sırasında ise kan çukuru, atıkların uygun şekilde paketlenip, kesim sonrasında paketlenen atıklar Kartepe Belediyesi Temizlik ekiplerine teslim edilmesi gerekiyor.

 

CEZA KESİLECEK

Kurban Bayramı süresince Kartepe Kurban Hizmet Komisyonu üyeleri denetimlerine devam edecek. Komisyon tarafından aranan şartların uygun olmadığı yerlere Kartepe İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından idari para cezası kesilecek.

 

 

 

ZABITA BAYRAM BOYUNCA İŞ BAŞINDA

 

Kurban Bayramı öncesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri kurban satıcılarını bilgilendirmeye devam ediyor. Kurbanlık hayvanların yaşları, hayvanların sevki, bakım ve beslenmesi, besi durumlarının tespiti, nakliye ve dinlendirme, kesim, yüzme, parçalama, muayene ve kontrol, derinin tuzlanması ve çevre ve görüntü kirliği yapılmaması için bilgilendirmeler yapılıyor.

 

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü her türlü durumda (0 262) 316 68 60 nolu telefondan yetkililere ulaşabilecekleri uyarısında bulundu.   

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası’nda Sevgi Mağazası İhtiyaç Sahiplerinin Yanında Dilovası’nda Sevgi Mağazası İhtiyaç Sahiplerinin...
Zabıtadan Kurban Bayramı öncesi denetim Zabıtadan Kurban Bayramı öncesi denetim
Kent meydanında çalışmalar hızla sürüyor Kent meydanında çalışmalar hızla sürüyor
Çayırova’da Haziran meclisi tamamlandı Çayırova’da Haziran meclisi tamamlandı
Çocuk kulüplerine muhteşem kapanış programı Çocuk kulüplerine muhteşem kapanış programı
Çayırova’da Flora Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu Çayırova’da Flora Fotoğraf Yarışması’nda...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Dilovası’nda Sevgi Mağazası İhtiyaç Sahiplerinin...
Dilovası Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve ihtiyaç sahipleriyle gönül köprüsü kuran “Sevgi...

Haberi Oku