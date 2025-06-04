KARTEPE’DE KURBAN KESİM YERLERİ DENETLENİYOR

Kurban Bayramı öncesinde Kartepe'de oluşturulan Kurban Hizmet Komisyonu ilçe sınırları içerisinde kurban satış ve kesim yerlerini denetlemeye devam ediyor.

Kurban Bayramı öncesinde Kartepe Belediyesi bünyesinde Kartepe Kurban Hizmet Komisyonu oluşturuldu. Oluşturulan komisyonda Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kartepe İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kartepe İlçe Müftülüğü yer alıyor.

KARTEPE’DE 100 KESİM YERİNDE KURBAN KESİLECEK

Kartepe İlçe sınırları içerisinde 100 adet kesim yerinde Kurban Bayramı'nda 4 bin 100 adet büyük baş hayvanın kesiminin yapılması bekleniyor. İlçe sınırlarında 7 bin dolayında hayvan bulunurken, dışarıdan gelen hayvanlarla birlikte bu sayı 13 bini buluyor.

KONTROLLER TİTİZLİKLE YAPILIYOR

Kurban Hizmet Komisyon üyeleri, kurban kesim ve satış yerlerinde yaptıkları kontrollerde hayvanların küpelerini, pasaportlarını ve sağlık raporlarını kontrol ediyor. İki yaşını doldurmamış, uzuvlarında eksik olan, damızlık değeri taşıyan dişi hayvanların kesimine izin verilmiyor.

KURBAN KESİM YERLERİ DENETLENİYOR

Kurban satış ve kesim yerlerinin veteriner hekim ile sözleşmesinin olması gerekiyor. Kesim yerlerinde hijyen, temizlik kurallarına dikkat edilirken, kesim sırasında ise kan çukuru, atıkların uygun şekilde paketlenip, kesim sonrasında paketlenen atıklar Kartepe Belediyesi Temizlik ekiplerine teslim edilmesi gerekiyor.

CEZA KESİLECEK

Kurban Bayramı süresince Kartepe Kurban Hizmet Komisyonu üyeleri denetimlerine devam edecek. Komisyon tarafından aranan şartların uygun olmadığı yerlere Kartepe İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından idari para cezası kesilecek.

ZABITA BAYRAM BOYUNCA İŞ BAŞINDA

Kurban Bayramı öncesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri kurban satıcılarını bilgilendirmeye devam ediyor. Kurbanlık hayvanların yaşları, hayvanların sevki, bakım ve beslenmesi, besi durumlarının tespiti, nakliye ve dinlendirme, kesim, yüzme, parçalama, muayene ve kontrol, derinin tuzlanması ve çevre ve görüntü kirliği yapılmaması için bilgilendirmeler yapılıyor.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü her türlü durumda (0 262) 316 68 60 nolu telefondan yetkililere ulaşabilecekleri uyarısında bulundu.



(Erkan ERENLER)