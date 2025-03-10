KARTEPE’DE 'MEHTER MARŞI' İLE SAHUR

Kartepe Belediyesi Çocuk Mehteran Takımı, tarihi ve kültürel mirası yaşatmak amacıyla düzenledikleri etkinlikte İstasyon Mahallesi sakinlerini geleneksel mehter marşlarının coşkulu ezgileriyle sahura uyandırdı. Mehter takımının marşlarıyla mahalle halkı unutulmaz anlar yaşadı.

KARTEPELİLER ÇOK BEĞENDİ

Mehteran Takımı, İstasyon Mahallesi’nde tur atarken, Kartepeliler evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıkarak büyük bir ilgiyle izledi ve coşkulu alkışlarla karşıladı.

RAMAZAN SEVİNCİ

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, "Kartepe bugün sahura mehter marşlarıyla uyandı" ifadeleriyle, Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu ve heyecanını dile getirdi. Çocuk Mehteran Takımı eşliğinde ilçe halkını sahura uyandırdıklarını belirten Başkan Kocaman, "Ramazanın maneviyatına katkıda bulunmak, Kartepelilere güzel bir sahur anısı bırakmak istedik. Mehter takımımız çok seviliyor, her yaş grubunun ilgisini çekiyor. Bu sevgiyi sahur ve ramazan sevgisiyle birleştirdik" açıklamasında bulundu.

(Ömer İLGEÇ)