KARTEPELİ ÖĞRENCİLERİN HADİS EZBERLEME YARIŞI

Kartepe Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla, 7. sınıf öğrencilerine hitap eden anlamlı bir etkinlik olarak "Her Kalbin Anahtarı Güzel Ahlak" sloganıyla bir hadis ezberleme yarışması organize edildi. Yarışmada dereceye girenlere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

GENİŞ KATILDIM

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Her Kalbin Anahtarı Güzel Ahlak" temalı 40 Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışması Ödül Töreni, geniş bir katılım ve anlamlı bir atmosferle tamamlandı. Bu özel programa, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz gibi ilçenin önde gelen protokol üyeleri de iştirak etti. Ayrıca, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının yanı sıra çocuklarını desteklemek üzere gelen veliler ve öğrenci topluluklarının yoğun ilgisiyle tören, samimi bir ortamda gerçekleştirildi.

KUM SANATI GÖSTERİSİ VE SEMAZENLERE TAM NOT

Sinevizyon gösterisiyle açılış yapılan ödül törenine, kum sanatıyla dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Yumrutepe'nin performansı ile devam edildi. Büyüleyici kum sanatı gösterisinin ardından sergilenen sema gösterisi izleyicilerden büyük ilgi ve takdir topladı.

NURSAÇAN KADİR GECESİ FAZİLETLERİNİ ANLATTI

Programın ilerleyen dakikalarında Necmettin Nursaçan’ın Kadir Gecesi ve Fazileti başlıklı sohbeti katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi. Nursaçan tarafından yapılan duada Filistin ve mazlum coğrafyalar da unutulmadı.

ÖĞRENCİLERİN KIYASIYA YARIŞI

Kartepe Belediyesi’nde düzenlenen sınava 21 ayrı ortaokuldan gelen 60 öğrencinin katılımıyla oldukça heyecan verici bir atmosferde ve dostane bir rekabet ortamında gerçekleştirildi. Öğrencilerin gösterdikleri performans ve sınavda sergiledikleri başarının analizi ise, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özel olarak görevlendirilen ve alanında uzman bireylerden oluşan bir komisyon tarafından özenle değerlendirildi. Bu süreçte, günlük eğitim standartlarının yanı sıra, öğrencilerin potansiyelleri göz önünde bulundurularak adil ve detaylı bir inceleme gerçekleştirildi.

ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Düzenlenen yarışmada 3.olan Suadiye Ortaokulu öğrencisi Berra Pestil’e ödülünü İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktar, ikinci olan Hasanpaşa Ortaokulu öğrencisi Ayşe Havva Demirci’ye ödülünü Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman ve yarışmada birinci olan Rahmiye Ortaokulu öğrencisi Ecrin Zengin’e ödülünü Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk verdi. Yarışama katılan tüm öğrencilere akıllı saat be Kur’an-ı Kerim hediye edildi.



(Ömer İLGEÇ)