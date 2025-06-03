banner1151
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kent meydanında çalışmalar hızla sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Çayırova Kent Meydanı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Kent meydanında çalışmalar hızla sürüyor

03 Haziran 2025 Salı 11:13

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin vizyon projeleri arasında yer alan ve tamamlandığında Çayırova’nın yarınlarına hizmet edecek büyük bir sosyalleşme alanı olarak, uzun yıllar boyunca Çayırovalıların faydalanacağı Çayırova Kent Meydanı’nda çalışmalar son sürat devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yapılan proje kapsamında, peyzaj düzenlemeleri, kafeterya duvar imalatları, camii alanı gibi birçok noktada inşaat faaliyetleri devam ediyor. 25 bin metrekarelik alan üzerine kurulan proje, alt katında sosyal alanları bulunan camisi, otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolları, kuru havuzu, amfisi, paten pisti, kafeteryası, fitness, dinlenme ve çocuk oyun alanları ile dikkat çekiyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Hızla devam eden çalışmalar kapsamında Çayırova Kent Meydanı şantiye alanında, istinat duvarı imalatları, kuru havuz imalatları ve park imalatlarının kaba çalışmaları tamamlanırken, kafeterya bölümünde mekanik tesisat imalatları tamamlandı. Meydanda bulunan cami inşaatında ise, iç-dış cephe duvar, dış cephe konstrüksiyon, iç cephe iskele imalatları ve elektrik tava imalatları yapılması işleri hızla sürüyor. Cami altında bulunan 3 katlı kapalı otopark alanın bodrum katında ise otopark tava imalatları sürüyor.

 

BÜYÜK ORANDA YEŞİL ALANDAN OLUŞACAK

En kısa sürede tamamlanarak, Çayırova halkının kullanımına açılması planlanan Çayırova Kent Meydanı, tamamlandıktan sonra Çayırova’nın yarınlarına hizmet edecek bir sosyal yaşam alanı olacak. Büyük oranda yeşil alandan oluşacak kent meydanı, sosyal donatılarla birlikte Çayırovalıların rahatça vakit geçirebileceği bir proje olarak dikkat çekiyor.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova’da Haziran meclisi tamamlandı Çayırova’da Haziran meclisi tamamlandı
Çocuk kulüplerine muhteşem kapanış programı Çocuk kulüplerine muhteşem kapanış programı
Çayırova’da Flora Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu Çayırova’da Flora Fotoğraf Yarışması’nda...
Çiftçi, “Kapalı spor salonunda adım adım sona yaklaşıyoruz” Çiftçi, “Kapalı spor salonunda adım adım sona...
ÇAK-TİM, 900 öğrenciye afet farkındalık eğitimi ÇAK-TİM, 900 öğrenciye afet farkındalık eğitimi
Kuştepe Mesire Alanı’nda bakım çalışması Kuştepe Mesire Alanı’nda bakım çalışması
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çayırova’da Haziran meclisi tamamlandı
Çayırova Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin...

Haberi Oku