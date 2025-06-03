Kent meydanında çalışmalar hızla sürüyor

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Hızla devam eden çalışmalar kapsamında Çayırova Kent Meydanı şantiye alanında, istinat duvarı imalatları, kuru havuz imalatları ve park imalatlarının kaba çalışmaları tamamlanırken, kafeterya bölümünde mekanik tesisat imalatları tamamlandı. Meydanda bulunan cami inşaatında ise, iç-dış cephe duvar, dış cephe konstrüksiyon, iç cephe iskele imalatları ve elektrik tava imalatları yapılması işleri hızla sürüyor. Cami altında bulunan 3 katlı kapalı otopark alanın bodrum katında ise otopark tava imalatları sürüyor.
BÜYÜK ORANDA YEŞİL ALANDAN OLUŞACAK
En kısa sürede tamamlanarak, Çayırova halkının kullanımına açılması planlanan Çayırova Kent Meydanı, tamamlandıktan sonra Çayırova’nın yarınlarına hizmet edecek bir sosyal yaşam alanı olacak. Büyük oranda yeşil alandan oluşacak kent meydanı, sosyal donatılarla birlikte Çayırovalıların rahatça vakit geçirebileceği bir proje olarak dikkat çekiyor.
(Ömer İLGEÇ)