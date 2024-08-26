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Kocaeli, Ahlat Obası'nda anlatıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümü etkinlikleri kapsamında kurulan Kocaeli çadırı büyük ilgi gördü. Büyükşehir personeli, çadırı ziyaret eden vatandaşlara kentin tarihi hakkında bilgiler verdi. Kocaeli'ye ait ürünlerin sergilendiği çadırda en fazla ilgiyi de Hereke halı dokuma tezgahı çekti.

Kocaeli, Ahlat Obası'nda anlatıldı

26 Ağustos 2024 Pazartesi 14:43


  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bitlis'in Ahlat ilçesinde bu yıl 953. yıldönümü kutlanan Malazgirt Zaferi etkinliklerinde yer aldı. "Türklerin Anadolu’ya giriş kapısı" olarak nitelendirilen Ahlat’ta Büyükşehir’in açtığı çadır, Bitlis protokolü ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi’nin 953. Yıldönümü; spor, kültür ve sosyal etkinliklerle kutlandı. Birçok şehir ve ülkeden katılımın olduğu etkinliklerde Kocaeli’nin kültür ve tarihinin yanı sıra kente özgü tüm zenginlikler Büyükşehir tarafından açılan çadırda tanıtıldı. 
   
 Kocaeli'nin tarihi anlatıldı 
 Büyükşehir personeli, çadırı ziyaret eden vatandaşlara kentin tarihi hakkında bilgiler verdi, başta pişmaniye olmak üzere çeşitli ikramlarda bulundu. Karamürsel Sepeti, Kandıra bezi ve Gölcük bez bebekleri gibi ürünlerin sergilendiği çadırda en fazla ilgiyi Hereke halı dokuma tezgahı çekti. Çadırda ayrıca Kocaeli'ye özgü yerel kıyafetler ile kültür yayınları da yer aldı. Büyükşehir’in çadırını ziyaret eden vatandaşlara Kocaeli Kültür Rehberi hediye edildi. 
 Kentin tarihi ve turistik potansiyelleriyle geleneksel ürünlerinin tanıtıldığı Büyükşehir çadırını Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ziyaret etti. Kocaeli'ye ait eşyaları inceleyen ve beğenen Vali Karaömeroğlu, Başkan Tahir Büyükakın nezdinde tüm Kocaeli halkına selam gönderdi. Aynı şekilde AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez de Büyükşehir'in çadırına konuk oldu. 
                                   


İHA
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