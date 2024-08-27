banner1072
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaelili sporcular Türkiye'yi Makedonya'da temsil edecek

Kocaeli Yüzme Kulübü'nün 6 milli sporcusu, 2 teknik adamla Türkiye'yi Balkan Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda Makedonya'da temsil edecek. 24 yıldır Kocaeli'de üst düzeyde çalışmalar yapan ve 60 binden fazla çocuğa yüzme öğreten Kocaeli Yüzme Kulübü'nden (KYK) 6 sporcu milli sporcu unvanını alarak Türkiye adına kulaç atacak. Makedonya'nın Ohrid kentinde 28 29 Ağustos tarihinde düzenlenecek Balkan Açık Su Yüzme Şampiyonası'na kKYK’dan 6 sporcu ve 2 teknik adam katılarak Türkiye'yi temsil edecek.

Kocaelili sporcular Türkiye'yi Makedonya'da temsil edecek

27 Ağustos 2024 Salı 18:38


  "Spordaki gücümüzü tüm dünyaya göstermeye kararlıyız" 
  Gururlu olduklarını söyleyen Kocaeli Yüzme Kulübü Başkanı Işıl Bozca, "KYK altyapısından yetişen 6 başarılı sporcumuzun ülkemizi Makedonya’da temsil edecek olmasından dolayı çok heyecanlı ve mutluyuz. Derince’den dünyaya pencere açarak spordaki gücümüzü tüm dünyaya göstermeye kararlıyız. KYK olarak 24. yılımızda da Türk yüzmesine en iyi şekilde hizmet ediyoruz. Kocaeli’de yüzme bilmeyen çocuk kalmayana ve  her kürsüde Türk bayrağımız göklerde dalgalanana kadar en güçlü halimizle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. 
 
  "Bu gurur hepimizin" 
  Konuşmasını sürdüren Bozca, "Türk yüzmesine sadece sporcu değil teknik adam da veriyoruz. Daha önce KYK'da çok başarılı bir sporculuk dönemi geçirip Türkiye dereceleri bulunan şimdi de alt yapı koordinatörü olarak görev yapan hocamız Berke Şerbetçioğlu, milli takım antrenörü olarak görev yapacak, KYK Teknik Direktörü Açık Su Teknik Kurul Üyesi Sabri Bozca’da federasyonumuz adına kafile başkanı olarak milli takımımızın başında yer alıyor. Uzun yıllar süren çalışma ve karşılığında  8 kişilik kadroyla uluslarası müsabakada kulaç atmanın haklı gururu ve sorumluluğunu hissediyoruz. Başta sistemin kurucusu Sabri Bozca olmak üzere KYK da sporculuk yapan ve şimdi de milli takım antrenörü olan Berke Şerbetçioğlu’na 
  Bu başarının oluşması için çok güçlü ve büyük ekip çalışması yapan KYK'nın tüm teknik ve idari ekibine sonsuz teşekkürler, bu gurur hepimizin. Milli gururlarımız, Sabri Bozca, Berke Şerbetçioğlu, Berra Aslan, Ecrin Tuncel, Ahmet Efe Poyrazoğlu, Muhammed Duran, Mustafa Yıldız, Ezgi Ermen" şeklinde konuştu. 
                                     


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Özel birey Mustafa'nın zabıta olma hayali gerçek oldu Özel birey Mustafa'nın zabıta olma hayali gerçek...
Ertuğrul Sağlam: “Futbolun kalitesini, 3 takımın kalitesini artırarak yapamazsınız” Ertuğrul Sağlam: “Futbolun kalitesini, 3 takımın...
KURTULUŞ SAVAŞINA KATILAN 42 ve 47. GÖNÜLLÜ GİRESUN ALAYI ŞEHİT VE GAZİLERİ ANKARA HAYMANA VE AFYON VE İSÇEHİSAR DA RAHMET VE ŞÜKRANLA ANILIYOR KURTULUŞ SAVAŞINA KATILAN 42 ve 47. GÖNÜLLÜ GİRESUN...
Birinci Dünya Harbi Kafkas Cephesi Harşit Savunmasını Araştırmak ve Tanıtmak Amacı ile Giresun ve Gümüşhaneli etkin ve yetkin kalabalık bir ekip tarafından kurulan Harşit Savunması Vakfı, Yönetim ve Denetim Kurulları Seçimleri Tamamlayarak çalışmalara b Birinci Dünya Harbi Kafkas Cephesi Harşit Savunmasını...
Belgesel Tadın da Malazgirt Zaferi Anadolu Ruhu Belgesel Tadın da Malazgirt Zaferi Anadolu Ruhu
CANLI YAYINLARLA VAKIFLAR ŞEHRİ KASTAMONU DA DEVRİ ALEM CANLI YAYINLARLA VAKIFLAR ŞEHRİ KASTAMONU DA DEVRİ...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Özel birey Mustafa'nın zabıta olma hayali...
Bir günlüğüne zabıta oldu, esnafı denetledi

Haberi Oku