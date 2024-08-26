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Kocaeli'nde zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nde zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

26 Ağustos 2024 Pazartesi 13:55


 Kaza, Halıdere Atatürk Bulvarı D-130 Karayolu Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. idaresindeki 41 ANN 694 plakalı araç, O.O. yönetimindeki 16 AVL 240 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden 16 AVL 240 plakalı araç, 16 BKG 161 plakalı bir araca çarptı ve yolun sol kenarındaki tellere girdi. Tellerin kopması sonucu 16 BKG 161 plakalı araç, Bursa istikametinden İzmit istikametine doğru karşı şeritten gelen F.K. idaresindeki 41 BV 306 plakalı araca çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle otoyolda trafik tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan 3 otomobilin çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.  
                                 


İHA
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