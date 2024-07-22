İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'nin İlk, Türkiye'nin 2. Akredite Kadın Arama Kurtarma Ekibi

Gölcük Arama Kurtarma Derneği bünyesinde oluşturulan kadın arama kurtarma timi, AFAD Başkanlığı’ndan akreditasyonunu aldı. GESOTİM Kadın Arama Kurtarma Timi; Kocaeli’nin ilk, Türkiye’nin ise 2. akredite kadın arama kurtarma ekibi oldu.

Kocaeli'nin İlk, Türkiye'nin 2. Akredite Kadın Arama Kurtarma Ekibi

22 Temmuz 2024 Pazartesi 12:44

  Gölcük Belediyesi tarafından protokol kapsamında desteklenen Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) bünyesinde oluşturulan ve 41 kadından oluşan arama kurtarma timi akredite edildi. 2 gün süren eğitimlerini tamamlan kadın arama kurtarma timi, AFAD Başkanlığı’ndan akreditasyonunu aldı. Alınan akreditasyon ile GESOTİM Kadın Arama Kurtarma Timi; Kocaeli’nin ilk, Türkiye’nin ise 2. akredite kadın arama kurtarma ekibi oldu. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, akredite sınavını başarıyla tamamlayan Gölcüklü kadınlardan oluşan GESOTİM Arama Kurtarma Ekibini ziyaret etti. Başkan Sezer, ziyarette Dernek Başkanı Necmi Kocaman ve yönetimini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. 




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kalbi Duran Yaşlı Adam İçin Zamanla Yarıştılar Kalbi Duran Yaşlı Adam İçin Zamanla Yarıştılar
Şehir Magandaları Mama Parası Yüzünden Veteriner Hekime Kabusu Yaşattı Şehir Magandaları Mama Parası Yüzünden Veteriner...
İstanbul Merkezli 4 İlde İstanbul Merkezli 4 İlde "Kuyu-11" Operasyonları:...
Seyir Halindeki Araç Alev Topuna Döndü Seyir Halindeki Araç Alev Topuna Döndü
Kamyonet Aydınlatma Direğine Saplandı: 1 Yaralı Kamyonet Aydınlatma Direğine Saplandı: 1 Yaralı
Başkan Bıyık, canlarla aşurede buluştu Başkan Bıyık, canlarla aşurede buluştu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kalbi Duran Yaşlı Adam İçin Zamanla Yarıştılar
- Yol kenarında kalbi duran yaşlı adamı kalp mesajıyla hayata döndürdüler

Haberi Oku