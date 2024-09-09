KÖRFEZ ÇIRAKLI VE HİMMETLİ MAHALLELERİ’NE YENİ İÇME SUYU HATLARI YAPILIYOR

Kocaeli genelinde çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, modern ve kaliteli altyapı anlayışıyla yatırımlarını sürdürüyor. Ekonomik ömrünü tamamlayan ve artan nüfus ile birlikte yetersiz gelen hatlar, yenileniyor. Bu kapsamda, Körfez ilçesinde yeni içme suyu hatları inşaatı yapılıyor.
Körfez ilçesi Çıraklı Mahallesi’nden başlayan altyapı yenileme çalışmalarının devamında Himmetli Mahallesi’nde altyapı çalışmaları kapsamında içme suyu hatları yenilenecek. Çalışmalar kapsamında, toplamda 9.900 metre içme suyu hattı ve 100 metreküp kapasiteli içme suyu deposu yapılacak.
Bölgede yapılan çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanarak abonelerin hizmetine sunulacak. Bölge halkı, tamamlanan çalışmaların ardından daha sağlıklı bir hizmete kavuşmuş olacak.