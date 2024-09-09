KÖRFEZ ÇIRAKLI VE HİMMETLİ MAHALLELERİ’NE YENİ İÇME SUYU HATLARI YAPILIYOR

Kocaeli genelinde 2024 yılı yatırım programı kapsamında altyapı yenileme çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Körfez ilçesine bağlı Çıraklı ve Himmetli Mahalleleri’nde içme suyu altyapı hattı ile içme suyu depo inşa çalışmalarına başladı.

YOĞUN ÇALIŞMALAR

Kocaeli genelinde çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, modern ve kaliteli altyapı anlayışıyla yatırımlarını sürdürüyor. Ekonomik ömrünü tamamlayan ve artan nüfus ile birlikte yetersiz gelen hatlar, yenileniyor. Bu kapsamda, Körfez ilçesinde yeni içme suyu hatları inşaatı yapılıyor.



9.900 METRE YENİ İÇME SUYU HATTI

Körfez ilçesi Çıraklı Mahallesi’nden başlayan altyapı yenileme çalışmalarının devamında Himmetli Mahallesi’nde altyapı çalışmaları kapsamında içme suyu hatları yenilenecek. Çalışmalar kapsamında, toplamda 9.900 metre içme suyu hattı ve 100 metreküp kapasiteli içme suyu deposu yapılacak.



KALİTELİ VE SAĞLIKLI ALTYAPI

Bölgede yapılan çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanarak abonelerin hizmetine sunulacak. Bölge halkı, tamamlanan çalışmaların ardından daha sağlıklı bir hizmete kavuşmuş olacak.



