Körfez İlimtepe’ye yeni mezarlık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesinde mevcut mezarlık alanlarının doluluk oranlarının kritik seviyeye ulaşması üzerine harekete geçti. İlimtepe Mahallesi’nde, 80.410 metrekarelik alanda yeni bir mezarlık yapılması için çalışmalar başladı.

MEZARLIK BAKIMI VE YENİ ALAN İHTİYACI

Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki mezarlıkların bakım, onarım ve güzelleştirme çalışmalarını periyodik olarak yürütüyor. Yetersiz kalan mevcut mezarlık alanlarını genişletirken, ihtiyaç durumunda yeni mezarlık alanları da oluşturuyor. Bu kapsamda, Körfez İlimtepe Mahallesi’nde kurulacak yeni mezarlık için hazırlıklar devam ediyor.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen projede, şu anda alt zemin temizliği çalışmaları sürdürülüyor. Bu aşamanın ardından mezar alanlarının düzenlenmesi ve iç-dış yolların yapımı tamamlanacak. Çevre düzenlemesiyle birlikte çalışmalar bitirildiğinde, Körfez İlimtepe Kent Mezarlığı vatandaşların hizmetine sunulacak.

MODERN PLANLAMA VE KOLAY ULAŞIM

İlimtepe Mahallesi 336. Sokak üzerinde kurulacak mezarlık, sadece kapasite sorununu çözmekle kalmayacak; çağdaş şehircilik anlayışına uygun, planlı ve modern bir defin alanı olacak. Kolay ulaşımıyla bölge halkına uzun yıllar kesintisiz hizmet verecek.

HALKIN İHTİYACINA CEVAP VEREN HİZMET

Uzun süredir ihtiyaç duyulan bu proje sayesinde, Körfez halkı defin işlemlerini daha huzurlu ve düzenli bir ortamda gerçekleştirebilecek. Yeni mezarlık tamamlandığında mevcut mezarlıklardaki yoğunluk azalacak ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunlara kalıcı çözüm sağlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların en iyi hizmeti alabilmesi için tüm detayları titizlikle planlayarak, yeni mezarlık alanını en kısa sürede tamamlamayı amaçlıyor.



(Erkan ERENLER)