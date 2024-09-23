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Körfez’de su baskınlarına karşı mazgallar temizleniyor

Körfez'de çevreye bilinçsizce atılan çöplerin yağmur suyu giderlerini tıkamaması ve olası sel baskınlarına karşı önlem almak amacıyla ızgara ve mazgallar da temizleniyor.

Körfez'de su baskınlarına karşı mazgallar temizleniyor

23 Eylül 2024 Pazartesi 14:29

   "Daha temiz bir Körfez" hedefiyle günlük çöp toplama ve rutin temizlik faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Körfez Belediyesi, kentin işlek caddeleri başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar titizlikle çalışma gerçekleştiriyor. Her gün belirlenen program çerçevesinde rutin çalışmalarını gerçekleştiren Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi başta olmak üzere cadde ve sokaklarda da temizlik mesaisine devam ediyor. Günün erken saatlerinde başlayan çalışmalar, gece boyu sürüyor. Kentte detaylı temizlik çalışmalarının yanı sıra, çevreye bilinçsizce atılan çöplerin yağmur suyu giderlerini tıkamaması ve olası sel baskınlarına karşı önlem almak amacıyla ızgara ve mazgallar da temizleniyor. 

İHA
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