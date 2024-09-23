Körfez’de su baskınlarına karşı mazgallar temizleniyor Körfez'de çevreye bilinçsizce atılan çöplerin yağmur suyu giderlerini tıkamaması ve olası sel baskınlarına karşı önlem almak amacıyla ızgara ve mazgallar da temizleniyor.

23 Eylül 2024 Pazartesi 14:29