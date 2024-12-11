KÜÇÜK KALEMDEN BÜYÜK DUYGULAR

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini içten ifadelerle kaleme alan Zeynep Erva Şen’i ağırladı. Küçük kızın mektubu hem duygusal anlar yaşattı hem de çocukların samimiyetinin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, teşkilatta minik Zeynep Erva Şen ve ailesini misafir etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini içten ifadelerle kaleme alan Zeynep Erva Şen’in mektubunu teslim alan Başkan Şakar, “Yarınlarınızın teminatı çocuklarımızın isteklerini hiçbir zaman göz ardı etmedik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu sevgiyi ve ona olan bağlılık duygularını samimi ifadelerle kaleme alarak Tayyip Dedesine yazmış olduğu mektubu, AK Parti Darıca İlçe Başkanlığımızı ziyaret ederek ileten kıymetli kardeşimiz Zeynep Erva Şen’i misafir ettik. Rabbim; Hayırlı, huzurlu, başarılı uzun ömürler versin, iyi ki varsın” açıklamasında bulundu.



ZEYNEP ERVA ŞEN’İN DUYGUSAL MEKTUBU

Mektupta Zeynep Erva Şen, duygularını sade ve samimi bir şekilde dile getirerek Cumhurbaşkanına seslendi: “Tayyip dede. Nasılsın, ben çok iyiyim. Seni televizyonda görünce çok mutlu oluyorum. Bazen seni çok üzüyorlar, o zaman ben de çok üzülüyorum. Hep mutlu ol. Seni çok görmek istiyorum. Ben ikinci sınıfa gidiyorum. Lütfen bize gel. Ellerinden öperim. Biliyor musun babam bana oyuncak mikrofon aldı.”



