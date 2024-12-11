banner1104
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KÜÇÜK KALEMDEN BÜYÜK DUYGULAR

Darıcalı Zeynep Erva Şen’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup

KÜÇÜK KALEMDEN BÜYÜK DUYGULAR

11 Aralık 2024 Çarşamba 16:27

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini içten ifadelerle kaleme alan Zeynep Erva Şen’i ağırladı. Küçük kızın mektubu hem duygusal anlar yaşattı hem de çocukların samimiyetinin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, teşkilatta minik Zeynep Erva Şen ve ailesini misafir etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini içten ifadelerle kaleme alan Zeynep Erva Şen’in mektubunu teslim alan Başkan Şakar, “Yarınlarınızın teminatı çocuklarımızın isteklerini hiçbir zaman göz ardı etmedik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu sevgiyi ve ona olan bağlılık duygularını samimi ifadelerle kaleme alarak Tayyip Dedesine yazmış olduğu mektubu, AK Parti Darıca İlçe Başkanlığımızı ziyaret ederek ileten kıymetli kardeşimiz Zeynep Erva Şen’i misafir ettik. Rabbim; Hayırlı, huzurlu, başarılı uzun ömürler versin, iyi ki varsın” açıklamasında bulundu.

ZEYNEP ERVA ŞEN’İN DUYGUSAL MEKTUBU

Mektupta Zeynep Erva Şen, duygularını sade ve samimi bir şekilde dile getirerek Cumhurbaşkanına seslendi: “Tayyip dede. Nasılsın, ben çok iyiyim. Seni televizyonda görünce çok mutlu oluyorum. Bazen seni çok üzüyorlar, o zaman ben de çok üzülüyorum. Hep mutlu ol. Seni çok görmek istiyorum. Ben ikinci sınıfa gidiyorum. Lütfen bize gel. Ellerinden öperim. Biliyor musun babam bana oyuncak mikrofon aldı.”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Engelli Nazar'ın Tekerlekli Sandalye Sevinci Engelli Nazar'ın Tekerlekli Sandalye Sevinci
Kapalı Spor Salonu’nda çalışmalar devam ediyor Kapalı Spor Salonu’nda çalışmalar devam ediyor
Çayırova Zabıtasından fırın denetimi Çayırova Zabıtasından fırın denetimi
Çayırova’da yılın son meclisi yapıldı Çayırova’da yılın son meclisi yapıldı
Başkan Ömeroğlu: Başkan Ömeroğlu: "Birlikte Dilovası’na Hizmet...
Gençlik Merkezi öğrencilerinden özel bireylere destek Gençlik Merkezi öğrencilerinden özel bireylere...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Engelli Nazar'ın Tekerlekli Sandalye Sevinci
Dilovası'nda yaşayan 20 yaşındaki bedensel engelli Nazar Eroğlu, kendisine teslim edilen tekerlekli sandalye...

Haberi Oku