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Kursiyerler, Cumhuriyet Bayramı öncesinde bayrak dikiyor

Çayırova Belediyesi Dikiş Kursu’nda eğitim alan Çayırovalılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde anlamlı bir çalışma gerçekleştiriyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Dikiş Kursu’ndaki kursiyerler, kendi elleriyle Türk Bayrakları dikiyor.

Kursiyerler, Cumhuriyet Bayramı öncesinde bayrak dikiyor

23 Ekim 2024 Çarşamba 18:24

 Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri’nde eğitim alan kursiyerler, anlamlı bir çalışmanın altına imza atıyor. Ekim ayı itibariyle derslerin başladığı, Veli Eğitim Kursları’na kayıt yaptıran Çayırovalılar, eğlenerek öğrenmenin ve kendilerini geliştirmenin farkını yaşıyor. Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilgi Evi’nde eğitim gören Çayırovalı kursiyerler ise tatlı bir telaş içerisinde. Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamaya hazırlandığımız şu günlerde, dikiş kursunda eğitim alan Çayırovalılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel Türk Bayrağı dikiyor. Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak gerçekleştirilen etkinlik, kursiyerleri de çok mutlu ediyor.

 

“BAYRAKLARIMIZI KENDİMİZ HAZIRLADIK”

Dikiş Kursu’nda eğitim alan Burcu Yılmazer, “Dikiş kurslarından çok memnunuz. Bu sene ikinci senem, birçok parça diktik ve sergiler hazırladık. Bu kursların maddi katkısından çok manevi olarak hem kafamızı dağıtıyoruz, hem de arkadaşlarımızla eğleniyoruz ve güzel vakit geçiriyoruz, buna artı olarak da dışarıdan alabileceğimiz birçok şeyi burada dikebiliyoruz. Bayraklarımızı bile kendimiz hazırlayabildik bu kurs sayesinde. Öğretmenlerimize, kurum çalışanlarımıza ve Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye bu imkanlardan ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.

 

“ÖZEL BİR ÇALIŞMAYLA KURSA BAŞLADIM”

Bu yıl ilk kez kursa kayıt yaptıran Leyla Yakışan ise, “Bugün ilk günüm kursta ve hocamız sağ olsun çok ilgilendi. Dikişe çok meraklıyım, çok istiyordum kayıt olmak ve bu yıl kayıt yaptırabildim. Kendim bir şeyler dikmeyi ve üretmeyi çok seviyorum, bu noktada da bize bu imkanları sunan Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür ediyorum. Çok özel bir çalışmayla kursa başladım, şu an Türk Bayrağı dikiyoruz. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Mustafa Kemal Atatürk’e Cumhuriyeti bize hediye ettiği için çok teşekkür ediyoruz, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım” açıklamalarında bulundu.

 

“29 EKİM’E ÖZEL ETKİNLİK YAPTIK”

Kurs eğitmeni Emine Selma Çiftçi, dikiş kursunda gerçekleştirdikleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel çalışma için şunları dile getirdi; “Önceki dönemden ve yeni kayıt yaptıranlar olmak üzere kursiyerlerimizle eğitimlere başladık, çalışıyoruz. Herkes kişisel olarak çalışmalarını gerçekleştiriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız yaklaştığından ötürü 29 Ekim etkinliği olması için bayrağımızı da kendimiz dikelim istedik. Bunla ilgili de bir çalışma başlattık ve bayraklarımızı da tamamladık. Herkes çok memnun oldu ve manevi olarak da çok özel bir çalışma yaptık. Bütün sınıfı Ay-Yıldızlı bayrağımızla dolu görünce çok duygulandık.”

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