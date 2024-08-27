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KURTULUŞ SAVAŞINA KATILAN 42 ve 47. GÖNÜLLÜ GİRESUN ALAYI ŞEHİT VE GAZİLERİ ANKARA HAYMANA VE AFYON VE İSÇEHİSAR DA RAHMET VE ŞÜKRANLA ANILIYOR

GİRESUNDAN KURTULUŞ SAVAŞINA GÖNÜLLÜ ALAYLAR BELGESELİMİZ https://www.youtube.com/watch?v=HlyIRkrRakE

KURTULUŞ SAVAŞINA KATILAN 42 ve 47. GÖNÜLLÜ GİRESUN ALAYI ŞEHİT VE GAZİLERİ ANKARA HAYMANA VE AFYON VE İSÇEHİSAR DA RAHMET VE ŞÜKRANLA ANILIYOR

27 Ağustos 2024 Salı 15:56



TİRDEF Sakarya Meydan Muharebesinde Şehit Olan  Hüseyin Avni Alparslan' Şehit Olduğu Ankara Haymana da  Anıyor
https://www.youtube.com/watch?v=rahSMp51ErA

Tirebolu Dernekler Federasyonu (TİRDEF), 30 Ağustos'ta Haymana'da düzenlenecek olan 42.Gönüllü Alayı'nın Komutanı Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan anma törenine tüm hemşehrilerini davet etti..
2021 yılında yapımı tamamlanan Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Şehitliği'ndeki anma törenine Tirebolu ve Giresunlu hemşehrilerin yanı sıra tüm paydaşlar davet edildi. 
Demirel, şehitliğin yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti ve vatan için canını feda eden tüm şehitleri saygı, şükran ve minnetle andı.


İHA
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