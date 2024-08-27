KURTULUŞ SAVAŞINA KATILAN 42 ve 47. GÖNÜLLÜ GİRESUN ALAYI ŞEHİT VE GAZİLERİ ANKARA HAYMANA VE AFYON VE İSÇEHİSAR DA RAHMET VE ŞÜKRANLA ANILIYOR





TİRDEF Sakarya Meydan Muharebesinde Şehit Olan Hüseyin Avni Alparslan' Şehit Olduğu Ankara Haymana da Anıyor

https://www.youtube.com/watch?v=rahSMp51ErA





Tirebolu Dernekler Federasyonu (TİRDEF), 30 Ağustos'ta Haymana'da düzenlenecek olan 42.Gönüllü Alayı'nın Komutanı Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan anma törenine tüm hemşehrilerini davet etti..

2021 yılında yapımı tamamlanan Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Şehitliği'ndeki anma törenine Tirebolu ve Giresunlu hemşehrilerin yanı sıra tüm paydaşlar davet edildi.

Demirel, şehitliğin yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti ve vatan için canını feda eden tüm şehitleri saygı, şü kran ve minnetle andı.

İHA