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Kuştepe Mesire Alanı’nda bakım çalışması

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kuştepe Mesire Alanı’nda bakım ve masa sabitleme çalışması gerçekleştiriyor.

Kuştepe Mesire Alanı'nda bakım çalışması

22 Mayıs 2025 Perşembe 10:45

 Yeşil alanlar, mutlu yarınlar vizyonuyla ilçe sakinlerinin nefes alabileceği sosyal alanların, Çayırovalıların daha keyifli bir şekilde vakit geçirebileceği yerler olması adına çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi, mesire alanlarındaki bakımları da aksatmıyor. Vatandaşlardan gelen talepler ve yapılan planlamayla birlikte harekete geçen Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çayırovalıların yoğunlukla vakit geçirdiği Kuştepe Mesire Alanı’ndaki masalarda bakım çalışması yapıyor.

 

MASALAR YENİLENİP, SABİTLENİYOR

Kuştepe Mesire Alanı’nda bulunan piknik masalarında öncelikle yenileme çalışması yapan Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha sonra da masaların yerinden kaldırılarak başka yerlere götürülmesini ve deforme edilmesinin önüne geçmek için, piknik masalarını bulundukları yerlere betonla sabitliyor. Yapılan çalışmalar Çayırova’daki ilçe sakinlerinin takdirini kazanırken, Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, sosyal alanların daha güzel ve bakımlı kalması için çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

(Ömer İLGEÇ)

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