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"Kütüphanede Bi Mola" etkinliği kitapseverleri buluşturuyor

Yeni açılan Derince Kütüphanesi'nde başlatılan "Kütüphanede Bi Mola" etkinliği, gençlerin kitaplarla ilgili düşüncelerini paylaşmaları için sıcak bir ortam sunuyor.

22 Ağustos 2024 Perşembe 17:22


  Kış aylarında daha çok ders çalışmak için kütüphaneleri kullanan gençler yaz aylarıyla birlikte bu ilgilerini kitap okuma alışkanlıkları için değerlendirmeye başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kısa bir süre önce hizmete açtığı Derince Kütüphanesi’nde başlatılan "Kütüphanede Bi Mola" etkinliği kitapseverler tarafından  ilgi görüyor. 
 Etkinlik kapsamında, kütüphanede kitap okumaya ara veren gençler için sohbet köşesi oluşturuldu. Burada; hayaller, gelecek, edebiyat, kütüphaneler ve kütüphanelerden beklentiler üzerinde sohbetler gerçekleştiriliyor. Ziyaretçilerin okudukları kitaplarla ilgili düşüncelerini birbirleriyle paylaşmaları ise sohbete anlam katıyor. 
 Katılımcılar yetişkinlerden oluşuyorsa edebiyat üzerine bir söyleşi gerçekleştiriliyor. "Hayatınız boyunca bir kitap okuyacak olsaydınız bu hangisi olurdu?", "Bugüne kadar okuduğunuz kitaplardaki karakterlerden hangisiyle kendinizi duygusal olarak en yakın hissettiniz?" gibi sorular sohbeti yönlendiren başlıklar arasında yer alıyor. Bu sorulara her katılımcının verdiği cevap ise sohbeti daha da ilginç hale getiriyor. Derince Kütüphanesi’ndeki bir sonraki buluşma 29 Ağustos 14.00'te başlayacak. 
                                   


İHA
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