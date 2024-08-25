Lezzetiyle meşhur üzümlerin hasadına başlandı

Kocaeli'de çiftçilere verilen destekle üretilen üzümlerin ilk hasadına başlandı. Kendine has tadı ve lezzetiyle bilinen üzümler, üreticilerin de yüzünü güldürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle İzmit Kulfallı, Arızlı ve Akpınar'da Osmanbey, çavuş, kınalı yapıncak ve balbal üzüm türleri yetiştiriliyor. Gübre ve mazot desteğinden yararlanan üreticiler, olgunluğa ulaşan üzümlerin 1,5 ay sürmesi beklenen hasat mesaisine başladı. Kulfallı'da Yüksek Oğuz'a ait bağda gerçekleştirilen ilk üzüm hasadına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Dursun, Kulfallı Mahalle Muhtarı Yüksel Oğuz, Arızlı Mahalle Muhtarı Ruhan Menteş, Akpınar Mahalle Muhtarı Kenan Obuz ve üzüm yetiştiricileri katıldı. Balaban ve beraberindekiler mevsimin ilk üzüm hasadını yaptı. Kesilen üzüm salkımları sepetlere dolduruldu, daha sonra traktör ve kamyonetlere yüklendi. Hasadın ardından toplanan üzümler, katılımcılara ve vatandaşlara ikram edildi. Üzüm yetiştiricileri, bu sene üzümün veriminden memnun olduklarını belirterek, kendilerine tarımsal desteklerde bulunan Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

"Üzüme çok talep var"

Üzüm yetiştiricisi ve aynı zamanda Kulfallı Mahalle Muhtarı Yüksel Oğuz, bu sene üzümün verimli ve bereketli olduğunu söyledi. Önce çavuş üzümünün hasadını yaptıklarını, sonra sırasıyla balbal, kınalı yapıncak ve Osmanbey üzümlerinin toplanacağını belirten Oğuz, "Kocaeli'de üzüm denince Kulfallı, Arızlı ve Akpınar üzümleri akla gelir. Çok eskilerden beri burada üzüm yetiştiriciliği yapılır. Dedelerimizden kalma mirası bugün de sürdürüyoruz. İnşallah gençlerimiz de sürdürür. Üzüme çok talep var. Kocaeli Büyükşehir'in mazot ve gübre desteği sayesinde üzümlerimizi yetiştirdik. Tahir Büyükakın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Desteklerinin devamını bekleriz" dedi.

"Çiftçilerimiz hasattan memnun"

Arızlı Mahalle Muhtarı Ruhan Menteş ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın çiftçilerin üretmesi için gereken destekleri verdiğini belirterek, "Tüm üreticiler adına teşekkür ediyorum. Üzümlerinin ilk hasadını başlattık. Üzümlerimiz güzel ve bereketli. Satışımızda sorunumuz yok. Çiftçilerimiz hasattan memnun. Çok uzun yıllara dayanan üzüm yetiştiriciliği yapılıyor bu bölgede. Biz de bugünlere taşıdık. Yerli ve organik üzümlerimiz halkımız rahatlıkla tüketebilir. Başkanımıza destekleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Üretmeye devam ediyoruz"

Akpınar Mahalle Muhtarı Kenan Obuz da yetiştirdikleri sofralık üzümlerin, Türkiye'nin en güzel üzümlerinden olduğunu vurgulayarak, "Üzümlerimiz gibi yaprakları kalitelidir. Çok incedir ve dolmalık olarak rağbet görür. Hasadımız 1,5 ay devam edecek, sonra bağbozumu olacak. Pekmez yapacağız. Sera işi de yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin tarımsal destekleriyle üretmeye devam ediyoruz. Tahir Büyükakın başkanımıza desteklerini esirgemediği için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İHA