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Mezarlıklarda Bayram Temizliği

Dilovası Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelindeki mezarlıklarda kapsamlı bir bakım, onarım ve temizlik çalışması başlattı. Belediye ekipleri, vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz ve düzenli bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için yoğun bir mesai harcıyor.

Mezarlıklarda Bayram Temizliği

25 Mart 2025 Salı 10:53

 MEZARLIKLARDA HUMMALI ÇALIŞMA
Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; mezarlıklarda ot biçimi, genel temizlik, mıntıka düzenlemesi ve bakım-onarım faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Şehitlikler de dahil olmak üzere tüm mezarlıklarda hummalı bir çalışma sürdürülüyor.
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, bayram öncesi mezarlıkların bakım ve temizliğine büyük önem verdiklerini belirterek, “Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha huzurlu, temiz ve ferah bir ortamda yapabilmesi için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Arefe günü ve bayram süresince vatandaşlarımızın yakınlarının mezarlarını ziyaret ederken herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için tüm tedbirleri aldık. Tüm hemşehrilerimizin bayramını şimdiden tebrik ediyorum” dedi.
VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR
Mezarlıklarda yürütülen bakım ve temizlik çalışmaları, vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Yakınlarının mezarlarını ziyaret ederken rahat bir ortamda bulunmanın kendileri için önemli olduğunu belirten vatandaşlar, belediye ekiplerine ve Başkan Ramazan Ömeroğlu’na teşekkür etti.

(Ömer İLGEÇ)
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