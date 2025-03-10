MİNİK KALPLERDE RAMAZAN COŞKUSU

Kartepe Belediyesi tarafından 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif vesilesiyle, Kartepe Sanat Evi’nde hazırlanan etkinlikler kapsamında ağırlanan minikler, Ramazan Ayı’nın coşkusunu yüreklerinde yaşayarak hissettiler.

GELENEKLERİ KEŞFETTİLER

Kartepeli çocuklar, Ramazan Sokağı’nda unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri yeniden keşfetme fırsatı buldu. O dönemin kıyafetlerini giyerek geçmişin atmosferini hissederken, eski zamanların ruhunu da derinden yaşadılar. Kartepeli minikler, Nasreddin Hoca ve Ramazan kandili figürlerini kendi istediklerine göre boyadılar.

KUTSAL TOPRAKLARA GİTTİLER

Kartepeli minikler, Kabe'nin birbirinden güzel fotoğraflarının sergilendiği fotoğraf galerisini gezdikten sonra, sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde kutsal topraklara yolculuk gerçekleştirdiler. Sanal gerçeklik teknolojisiyle eşsiz bir deneyim yaşayan miniklere, bu anlamlı etkinliği taçlandırmak adına çeşitli hediyeler sunuldu.

RAMAZAN BOYUNCA AÇIK

Kartepe Kent Meydanı’nda bulunan Sanat Evi’nde Ramazan Ayı boyunca her gün 09.00-18.00 saatleri arasında açık olan Ramazan Sokağı sadece çocukların değil, geçmişten geleceğe Kâbe fotoğrafları sergisi, sanal gerçeklik gözlüğü ile Kutsal Topraklar ziyareti ile büyüklerin de dikkatini çekiyor.

(Ömer İLGEÇ)