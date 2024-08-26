OSMANLI DEVLETİNİ EKONOMİK ÇÖKÜNTÜYE UĞRATAN BALTALİMANI TİCARET ANTLAŞMASI

Osmanlı ile Britanya (İngiltre) arasında imzalanmış serbest ticaret antlaşması

Baltalimanı Ticaret Konvansiyonu, Osmanlı İmparatorluğu'nun Birleşik Krallık ile İstanbul'un Baltalimanı semtinde, 16 Ağustos 1838 tarihinde imzaladığı ticaret antlaşması.[1]

Osmanlı İmparatorluğu 1826'dan beri kendi ihtiyaç duyduğu yerli hammaddelerin yabancı tüccarlar tarafından yurt dışına çıkarılmasını önleyen yed-i vahid (tekel) sistemini uygulamaya koymuştu. Bu sistem Büyük Britanya'nın çıkarlarına uygun düşmüyordu ve İngilizler kendilerine Osmanlı topraklarında ayrıcalıklar verilmesi için Osmanlı İmparatorluğu'na baskı yapıyorlardı.

Osmanlı Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanını bastırmak için İngilizlerden yardım istedi. Bu yardıma karşılık olarak, Büyük Britanya'ya ticari bakımdan büyük ayrıcalıklar veren bir ticaret konvansiyonunu Baltalimanı'nda devlete ait olan bir yalıda imzaladı. Anlaşma 8 Ekim 1838'de Kraliçe Viktorya, bir ay sonra da Sultan II. Mahmut tarafından onaylandı.

Bu antlaşmanın bazı maddeleri şunlardır:

Tekel sistemi kaldırıldı. Britanyalılara diledikleri miktarda ham maddeyi satın alma imkânı verildi.

İç ticarete Osmanlı vatandaşlarının yanı sıra Britanyalıların da katılması öngörüldü.

Britanya vatandaşları Osmanlı ürünlerini Osmanlı tebâsından tâcirlerle aynı vergi koşulları altında satın alma hakkına sahip oldular.

Britanyalılarla olan transit ticaretten alınan resmi vergi kaldırıldı.

Büyük Britanya gemileriyle gelen Britanya malları için bir defa gümrük ödendikten sonra, mallar alıcı tarafından nereye götürülürse götürülsün bir daha gümrük ödenmeyecekti.

Yukarıda sıralanan maddelerin sonuncusu, Britanya vatandaşları Osmanlı Devleti sınırları içinde ticaret yaparken Osmanlı vatandaşlarından bile daha az vergi ödeyecekleri anlamına geliyordu. Örneğin Selanik'ten İstanbul'a mal gönderen Müslüman yerli tüccar devlete transit gümrük vergisi ödediği halde Britanyalı tüccar bu vergiden muaf olmuş ve Müslüman tüccarların bir başka Osmanlı şehrine mal göndermesine, ticaret yapmasına yüksek vergilerden dolayı fiilen imkân kalmamıştı.

1838-1841 yıllarında buna benzer antlaşmalar Fransa, İsveç, Norveç, İspanya, Hollanda, Belçika, Danimarka ve Portekiz'le de imzalandı. Bu antlaşmalar kapitülasyon sistemini sağlamlaştırdı, Osmanlı sanayine büyük bir darbe vurdu. Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer devletlere borçlanmasına yol açtı ve mali çöküntüsünü hızlandırdı.





Ayrıca bakınız

Osmanlı İmparatorluğu kapitülasyonları





Kaynakça

^ Pamuk, Şevket (2008). Osmanlıdan Cumhuriyete. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. ss. 33-36. ISBN 9944885169. 10 Nisan 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2017.

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26 Ocak 2023 Tarihinde Baltalimanı Hastanesinden gerçekleştirdiğim Canlı Yayın





https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/an-itibari-ile-26-ocak-2023-istanbul-bo%C4%9Faz%C4%B1-baltaliman%C4%B1-kemik-hastsnesi-fatih-su/8929946577045559/





BALTALİMANI KEMİK HASTANESİ VE 43 YILLIK ASKERLİK HATIRALARIM





https://www.gebzegazetesi.com/genel/baltalimani-kemik-hastanesi-ve-43-yillik-askerlik-hatiralarim-h48490.html





Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve www.gazetegebze.com.tr ile belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalemiz





Asker ocağını peygamber ocağı olarak görür ve kutsal kabul ederiz. Kültürümüzde asker adına peygamberimizin adına izafeten Mehmetçik diyerek kutsal değer verilmiştir. 1980 yılı Bahriye askeri olarak gittiğim vatani görevimde İstanbul Boğazı’nın askerlik hatıramda çok önemli yeri vardır. İstanbul boğazından her geçtiğimde Beykoz Çubuklu’da bulunan Deniz Kuvvetleri komutanlığı seyir hidroğrafi ve oşinoğrafi dairesi başkanlığında 1982 yılı Haziran ayına kadar süren 15 yıllık askerlik hatıralarım çok önemli yeri vardır. Asker ocağında basın yayın ve gazetecilik ile ilgili öğrendiğim bilgi ve tecrübe bana Gebze gazetesini kurdurdu ve 38 yaşına giren www.gebzegazetesi.com da yer alan makalemi sizlerle paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4504&t=makale

Çubuklu’da askerlik görevimi yaparken 1982 yılında bir asker arkadaşımı ziyaret için geldiğim Baltalimanı kemik hastanesi ne 40 yıl sonra ikinci kez gittim hastanenin İstanbul boğazındaki bahçesinden 40 yıl önceki askerlik hatıralarımı düşünerek gazetecilik ve belgeselcilik görevimi yerine getirmek için canlı yayın yaparak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım.

İSTANBUL KAR VE YAĞMURA HASRET

Kar ve yağmura hasret kaldık geçtiğimiz 2022 yılında bugün kar ve kışın geçit vermediği İstanbul’da 26 Ocak 2023 tarihinde yaz günü yaşanıyor. An itibari ile İstanbul Baltalimanın’dan Fatih sultan Mehmet köprüsünün karşısında Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv yayınlanan canlı yayın linki

https://fb.watch/iiwVCnhS3l/?mibextid=qC1gEa

Öte yandan Baltalimanı Kemik Hastanesi Fatih Sultan Mehmet köprüsü karşısından Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv canlı yayında bölge halkından Bilgi verdiğimiz canlı yayın linki.

https://fb.watch/iimOjib5qo/?mibextid=qC1gEa

BALTA LİMANI KEMİK HASTANESİNDEN CANLI YAYIN

Torunumun ayağındaki rahatsızlığı İçin randevu alarak gittiğim Türkiye’nin en önemli kemik hastanesi olan Baltalimanı kemik hastanesine gittim. 26 Ocak 2023 tarihinde gittiğim Baltalimanı hastanesinin sahilinden sosyal medya hesabımdan paylaştığım bilgi notunu siz değerli arkadaşlarım ve takipçilerimle paylaşmak istiyorum.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2499069446914314&id=100004338481610

Hastane bahçesinde randevu sıramı beklerken Baltalimanı hastanesi ile ilgili derlediğim bilgi notunu sizlerle paylaşmak istiyorum.

BALTA LİMANI ADI NEREDEN GELİYOR

Adını Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı donanmasının başında bulunan Kaptan-ı derya Baltaoğlu Süleyman Bey'den almıştır. Kaptan-ı Derya olarak bulunan Baltacıoğlu

Süleyman Bey’in İstanbul'un fethine çok büyük katkı sağlayan gemileri burada hazırladığı için liman Baltacıoğlu'nun ismiyle anılır olmuştur. Burada hazırlanan gemiler Beşiktaş tarafına sevk edilerek oradan karadan halice indirilmiştir. Baltalimanı Reşit Paşa zamanında yazlık ve av köşkünün kurulduğu ve lale devrinde yurt dışından gelen misafirlerin ağırlandığı bir semttir. Av köşkü olarak kullanılan yapı şu anda hala ayakta olup Baltalimanı Kemik hastalıkları hastanesi olarak değerlendirilmektedir. Emirgan ve Rumelihisarı semtlerinin arasında kalmaktadır. (kaynak Vikipedia ansıklopedisi)

SARAYDAN HASTANEYE

Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi, yıllar öncesindeki ihtişamlı saray görünümüne kavuştu. 1960 yılından beri ‘Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi’ adıyla hizmet veren hastanenin adı da, ‘Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Hastanesi’ oldu. Sultan Abdülmecit'in kızları; Mustafa Reşit Paşa ile evli Fatma Sultan ile Damat Ferit Paşa ile evli Mediha Sultan'ın yazlık saray olarak kullandığı 150 yıllık hastane binası, Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan takdir belgesi alan restorasyon ile eski görkemli görünümüne kavuştu. İşadamı Sakıp Sabancı'nın özürlü oğlunun adını taşıyan Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Bicik, hastanenin restorasyonuyla ilgili Sakıp Sabancı ile yaptıkları protokolün 24 Şubat 2000'de imzalandığını, Nisan sonunda başlayan çalışmaların 4.5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını söyledi.

SARAYDAN HASTANE’YE NASIL DÖNDÜ

Hastanenin saray binası, Sadrazam Mustafa Reşit Paşa (1800-1858) tarafından kagir olarak yaptırıldı. Sultan Abdülmecit'in kızı Fatma Sultan ile evlendirilen Mustafa Reşit Paşa'nın oğlu Galip Paşa'nın ikametine tahsis edildi. Daha sonra Sultan Abdülmecit'in kızlarından Mediha Sultan ile evlenen ve Damat Ferit Paşa diye ünlenen Londra sefaret katibi Ferit Bey'in yazlık sarayı olarak 1922'ye kadar kullanıldı. Cumhuriyet döneminde bir süre boş kaldı. Sonra Balıkçılık Enstitüsü olarak kullanıldı. Milli saraylardan olan bina, 19 Haziran 1944'de Kemik ve Mafsal Veremi Hastanesi olarak sağlık hizmetine tahsis edildi. 1955'te Baltalimanı Kemik Hastalıkları Deniz ve Güneş ile Tedavi Ensitüsü, 1960'da da da Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi adını aldı. (kaynak hürriyet )

METİN SABANCI BALTALİMANI KEMİK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Eskiden saray binası olan hastane, 17 Ağustos 1999 depreminde hasar görmüş, 2000 yılında Sabancı Vakfı’nın katkılarıyla orijinal mimarisine kavuşturularak hastanenin fiziki mekanları, teknik donanımı ve eğitim kadroları tamamen yenilenmiştir. Ayrıca daha iyi şartlarda hizmet vermesi amacıyla birçok birim ve idari üniteler, iki katlı, modern ve geniş yönetim binasının inşası ile buraya taşınmıştır. Toplam 11.159 m2 açık alan üzerinde kurulu olup 6.000 m2 kapalı alana sahip olan Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kullanım hakkı Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir. Hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Aralık 2001 tarihinde özel dal eğitim ve araştırma hastanesi statüsüne geçirilmiş ve bu haliyle Türkiye’nin ortopedi ve travmatoloji dalında eğitim ve araştırma hizmeti yanında üst düzeyde sağlık hizmeti sunan ilk ve tek özel dal eğitim hastanesi olmuştur. 3 ortopedi ve travmatoloji kliniği, 19 ortopedi ve travmatoloji uzmanı, 144 hasta yatağı, 25 poliklinik muayene odası, 220 kişilik çok amaçlı salonu, kütüphanesi, laboratuvar ve görüntüleme birimleri ile sağlık hizmeti sunmakta olan Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hasta sayısı, hasta potansiyeli ve çeşitliliği, hizmet verilen mekânların tarihi ve doğal güzelliği ile Avrupa’da birkaç önemli ortopedi merkezinden biri olmaya adaydır. Ayrıca hastanede çalışanların çocuklarını gönderebilecekleri bir kreş bulunmaktadır. TSE-ISO-EN 9000 kalite belgesine sahip olan sağlık kurumunda yılda 140.000 hastaya ayakta ve 5.000 hastaya yatarak sağlık hizmeti sunulmaktadır. Yılda 17.000 acil hasta muayene ve tedavi edilmekte ve 5.000 ameliyat yapılmaktadır. Bütün birimleri bilgisayar ağı ile birbirine bağlı olan hastanede telefonla randevu sistemi ile hasta kabul edilmektedir. (kaynak Sapanca Vakfı resmî internet sayfası )