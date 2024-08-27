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Özel birey Mustafa'nın zabıta olma hayali gerçek oldu

Bir günlüğüne zabıta oldu, esnafı denetledi

Özel birey Mustafa'nın zabıta olma hayali gerçek oldu

27 Ağustos 2024 Salı 18:35


 Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde özel birey Mustafa Erol'un zabıta olma hayali gerçek oldu. Giydiği üniforma ve telsizle Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile sahaya çıkan Mustafa Erol, elindeki çiçeklerle esnafı denetledi.   
 Down sendromlu Mustafa Erol'un uzun süredir zabıta olma hayali kurduğunu bilen Halıdere Yeni Mahalle Muhtarı Serpil Şengün, durumu Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirdi. Talep üzerine hemen harekete geçen belediye ekipleri, araç ile Erol'u evinden alarak belediye binasına getirdi. Burada Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret eden Erol, kendisine hediye edilen zabıta üniformasını da giyerek ekiplerle birlikte devriyeye çıktı. 
 Zabıta aracına binerek eline aldığı telsizle birlikte denetime çıkan Mustafa Erol, Gölcüklü esnaf tarafından da tebessümle karşılandı. Elinde çiçeklerle esnafı denetleyen Erol, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Hayallerini gerçekleştiren Erol, kendisiyle yakından ilgilenen Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. 
 Gölcük'teki her bir vatandaşın kendileri için değerli olduğunu söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Kardeşimizin duyduğu heyecan ve mutluluk, tüm mesai arkadaşlarımızı da çok sevindirdi" dedi. 
                                         


İHA
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