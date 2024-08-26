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Piknikte Erzurum rüzgarı

Dilovası'nda bu yıl 13'üncüsü düzenlenen piknik şöleninde Erzurum tanıtıldı. Erzurum'un yöresel lezzetleri damakları tatlandırırken, cirit gösterisi ise heyecanlı anlara sahne oldu.

Piknikte Erzurum rüzgarı

26 Ağustos 2024 Pazartesi 15:03


 Kocaeli Erzurumlular Dernekler Federasyonu (KEDFE) tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen geleneksel piknik şöleni,  
Dilovası Tepecik Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte Erzurum'un kültürel mekanları ve yöresel lezzetleri tanıtıldı.  
 Etkinliğe katılan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Bu tür organizasyonlar bizleri bir araya getirip dayanışmamızı güçlendiriyor. Erzurum'un kültürel zenginliklerini paylaşmak, birlik ve beraberlik içinde olmak bizim için çok kıymetli" dedi. 
 KEDFE Başkanı Tekin Dursun ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Geleneksel piknik şölenleri Erzurumlu hemşehrilerimizle bir araya gelmemize vesile oluyor. Birlikte daha güzel etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 
 2 gün süren etkinlikte Erzurumlu sanatçılar sahne alarak, katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Ayrıca geleneksel Erzurum Cirit gösterisi yapıldı ve izleyicilerden büyük alkış aldı.  
                                   


İHA
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