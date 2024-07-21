Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş Vefatının 8. Yılında Anıldı

Mevlidhan Amir Ateş

Önce Nevzat Yalçıntaş Hocanın mezarı başında dualar okundu ve konuşmalar yapıldı. İkinci ezanından sonra Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş için düzenlenen programda namazı Televizyon Yapımcısı Fehmi Atay kıldırırken Kur'an tilaveti, dua ve mevlidi ise Bestekar Mevlidhan Amir Ateş ve İstanbul'un maruf Mevlithanlarından Mustafa Başkan okudu. Dr. Ali Mazak ve Fehmi Atay da iştirak etti.

Dostları duygularını paylaştı

Etiler Profesörler Sitesi Camii İmamı Ali K. Haliloğlu'da yaptığı konuşmada; Nevzat Yalçıntaş başta olmak üzere Prof. Dr. Haşmet Başar, Prof. Dr. Ahmet Selçuk Özçelik, Yazar Ergun Göze ile dostluklarından, sohbetlerinden ve insana yaptıkları yatırımdan bahsetti.

“Halen hayatta olan Yetimlerin Annesi Meliha Yalçıntaş, Murat ve Mehmet Yalçıntaş da Aile mezarlığında ebedi uyunacak olan mekanlarını yaptırmışlar. Bizim geleceğimizde tefekkür için böylesi örnekler bir hayli fazladır. Rahmetli Nevzat Yalçıntaş Hoca da vefat etmeden önce mezarına giderek uzanır tefekkür ederdi. Bunu birlikte yargılanarak mahkemeye verildiğimiz ancak aklandığımız Yürüyüş Yolu Kitabında da anlatıyorum. Allah Yalçıntaş Ailesinin geride kalanlarına sağlık, sabır ve güzellikler versin. Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ın Kabrine hemen hemen hergün illerimizden ve Türk dünyasının muhtelif ülkelerinden gelen ziyaretçiler oluyor. Önemli bir kısmı da talebelerinden oluşuyor.” dedi

Büyük ilgi

Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’ın vefatını 8. senesinde Kabri başında gerçekleşen anma toplantısına Kocaeli’den; Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, Platform Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, Diş Hekimi Ömer Erdal, Ecz. Selçuk Arslan ve Av, Alperen Erdal katıldı. İstanbul’dan Prof. Dr. Yahya Doğan, Doç. Dr. Hüseyin Arslan, Eğitimci Selim Daniş, Rusya Türkiye Parlamenterler Arası Dostluk Grubu Koordinatörü Malik Kerimov, Dr. Şahin Ceylanlı, Vizon Tur Dış Turlar Müdürü Emre İpekli, Gazeteci Yazar Mehmet Cemal Çiftçigüzeli, Şahlanış Hareketi e. Başkanı Mehmet Mahmut Yıldız, Araştırmacı Yazar Oğuz Çetinoğlu, Ahilik Vakfı Başkanı Dr. Ali Mazak, Yazar Mehmet Şadi Polat ve çok sayıda seveni katıldı.





1 Mustafa Başkan, Ali K. Haliloğlu, Dr. Ali Mazak, Amir Ateş, Fehmi Atay

2 Emre İpekli, Ecz. Selçuk Arslan, Hasan Uzunhasanoğlu, Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, Ahsen Okyar

3 Etiler Profesörler Sitesi Camii İmamı Ali K. Haliloğlu, Bestekar – Mevlidhan Amir Ateş, Prof. Dr. Murat Yalçıntaş

4 Doç. Dr. Hüseyin Arslan, Malik Kerimov, Ahsen Okyar

5 Fehmi Atay, Ahsen Okyar, Amir Ateş ve Yengemiz Hanımefendi Kerimen Ateş

6 Ecz. Selçuk Arslan, Emre İpekli, Prof. Dr. Yahya Doğan, Ahsen Okyar, Selim Daniş, Mehmet Cemal Çiftçigüzeli, Mehmet Şadi Polat, Oğuz Çetinoğlu,

7 Ecz. Selçuk Arslan, Dnt. Ömer Erdal, Ahsen Okyar, Mehmet Mahmut Yıldız, Emre İpekli, Hasan Uzunhasanoğlu Adnan Menderes ve arkadaşlarının Kabri başında

8 Ecz. Selçuk Arslan, Hasan Uzunhasanoğlu Eyüp Sultan Camii önünde

9 Ecz. Selçuk Arslan ve Ahsen Okyar Eyüp Sultan Meydanında













