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Salih Selman’dan ‘Günümüzdeki İlişkilerimiz’ söyleşisi

Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte Çayırovalı sevenleriyle bir araya gelen Op. Dr. Salih Selman, ‘Günümüzdeki İlişkilerimiz’ konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa katılım çok yoğun oldu.

Salih Selman'dan ‘Günümüzdeki İlişkilerimiz' söyleşisi

09 Nisan 2025 Çarşamba 11:52

 Düzenlediği etkinliklerle, Çayırova’ya ‘Kültür-Sanat Şehri’ kimliği kazandıran Çayırova Belediyesi’nin Nisan ayı etkinlikleri, dün gerçekleştirilen söyleşi programıyla başladı. Çayırova Belediyesi Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında Op. Dr. Salih Selman, Çayırovalı sevenleriyle, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde buluştu. Düzenlenen etkinliğe yüzlerce Çayırovalı katılım gösterirken, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de programı yerinde takip etti. Op. Dr. Salih Selman ‘Günümüzdeki İlişkilerimiz’ konulu söyleşisinde dinleyicilerinden gelen soruları yanıtladı, geçmişten ve kendi hayatından örneklerle yaptığı konuşması, Çayırovalı sevenlerinden tam not aldı. Söyleşi öncesinde Başkan Çiftçi, günün anısına Op. Dr. Salih Selman’a hediye takdim etti.

 

“HER BİRİNİZE AYRI AYRI TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Program öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “Çocukluğumun geçtiği, halen daha yaşamakta olduğum Çayırova’ma, hizmet etme şansı verdiği için rabbime sonsuz hamd olsun. Bizler Çayırova’da sizlerin desteği ile önemli bir görev yapıyoruz. Omuzlarımızda büyük sorumluluklar var. 6 senedir görev yaptığımız süre boyunca özellikle şehrimizi imar ederken, neslin ihyasını da ihmal etmemek adına etkinliklerimizi düzenliyoruz. Kıymetli hocama bizleri kırmayıp bugün burada olduğu için teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu. Op. Dr. Salih Selman, program sonunda Çayırovalı sevenleriyle günün anısına fotoğraf çektirdi.

(Ömer İLGEÇ)

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