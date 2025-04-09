Salih Selman’dan ‘Günümüzdeki İlişkilerimiz’ söyleşisi

“HER BİRİNİZE AYRI AYRI TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Program öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “Çocukluğumun geçtiği, halen daha yaşamakta olduğum Çayırova’ma, hizmet etme şansı verdiği için rabbime sonsuz hamd olsun. Bizler Çayırova’da sizlerin desteği ile önemli bir görev yapıyoruz. Omuzlarımızda büyük sorumluluklar var. 6 senedir görev yaptığımız süre boyunca özellikle şehrimizi imar ederken, neslin ihyasını da ihmal etmemek adına etkinliklerimizi düzenliyoruz. Kıymetli hocama bizleri kırmayıp bugün burada olduğu için teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu. Op. Dr. Salih Selman, program sonunda Çayırovalı sevenleriyle günün anısına fotoğraf çektirdi.
(Ömer İLGEÇ)