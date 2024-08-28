Şekerpınar Mezarlığı’nda temizlik yapıldı

28 Ağustos 2024 Çarşamba 19:33
Çayırovalı ilçe sakinleri için çalışmalarına aralıksız devam eden ve onların hayatlarına dokunacak projeleri hayata geçiren Çayırova Belediyesi, ilçedeki mezarlıkları da dip köşe bucak temizliyor. Geçtiğimiz hafta Akse Mezarlığı’nda temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kez Şekerpınar Merkez Kabristanlığı’na gitti. Kabristanda bulunan yabani otları, mezarlarda büyüyen yabani otları, mezar aralarındaki otları ve mezarlık yollarını temizleyen ekipler, kabristan duvarlarındaki yıpranmış duvar boyalarını da yeniledi. Mezarlık içerisinde bulunan hayratlarda bakım ve onarım çalışması yapan, Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şekerpınar Merkez Kabristanlığı’nda bulunan Çayırova İlçe Şehitliği’nde de titiz bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kabristanların düzenli olarak temizleneceğini belirtirken, kabristan ziyareti gerçekleştiren Çayırovalı vatandaşlar, temizlik ve bakım çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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