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ŞEKERPINAR’DA 2 KİLOMETRE İÇME SUYU HATTI YENİLENDİ

Çağa uygun, son teknolojiyle bütünleşmiş altyapı hamleleri ile Türkiye’de örnek kurumlar arasında gösterilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü, kaliteli ve kesintisiz hizmet anlayışıyla yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hattı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

ŞEKERPINAR'DA 2 KİLOMETRE İÇME SUYU HATTI YENİLENDİ

16 Eylül 2024 Pazartesi 11:04

 2 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YENİ HAT

Su verimliliğinin esas alındığı planlamalarıyla suya duyarlı şehri önceleyen çalışmalar yürüten İSU Genel Müdürlüğü, il genelinde  kullanım ömrünü tamamlamış su ve kanalizasyon hatlarını yenilerken diğer yandan yeni yerleşim alanlarına yeni altyapı hatları inşa çalışmalarını sürdürüyor. Planlanan çalışmalar kapsamında İSU; Çayırova Şekerpınar Mahallesi  (TOKİ Konutları)  Harman Sokak, Huzur Sokak, Hasret Sokak ve Tuana Caddesi’nde 2 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı yenileme çalışması gerçekleştirdi. Su kayıp kaçağının azaltılması için de büyük önem taşıyan yenileme çalışmalarında, 100 mm çapında duktil font borular kullanıldı.

 

KALİTELİ ALTYAPI

Çayırova Şekerpınar Mahallesi’nde yapılan çalışmaların neticesinde vatandaşlar daha kaliteli altyapı ile birlikte kesintisiz hizmete de kavuşmuş olacak.

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