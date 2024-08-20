Serdar Güncü ve Samet Seymen Balıkesirspor'da

Balıkesirspor, Kocaeli Kartepe'de sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Levent Eriş eşliğinde devam ederken, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Balıkesir ekibi, 2. Lig takımlarından Serik Belediyespor'da forma giyen Serdar Güncü ile 1 yıllık, Fenerbahçe U19 Takımı'ndan Samet Seymen Sargın ile kiralık olarak 1 yıllık sözleşme imzaladı. Balıkesirspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz son olarak 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Serdar Güncü ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma altyapımızdan yetişen Serdar'a ve kulübümüze hayırlı olsun. Fenerbahçe U19 takımının formasını giyen merkez orta saha oyuncusu Samet Seymen Sargın ile takımımızın kamp yaptığı Kartepe'de 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma 18 yaşındaki genç oyuncumuza ve kulübümüze hayırlı olsun" açıklaması yapıldı.