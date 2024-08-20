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Serdar Güncü ve Samet Seymen Balıkesirspor'da

TFF 3. Lig takımlarından Balıkesirspor, Serik Belediyespor'dan Serdar Güncü ile 1 yıllık, Fenerbahçe U19 Takımı'ndan Samet Seymen Sargın ile kiralık olarak 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Serdar Güncü ve Samet Seymen Balıkesirspor'da

20 Ağustos 2024 Salı 20:29


  Balıkesirspor, Kocaeli Kartepe'de sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Levent Eriş eşliğinde devam ederken, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Balıkesir ekibi, 2. Lig takımlarından Serik Belediyespor'da forma giyen Serdar Güncü ile 1 yıllık, Fenerbahçe U19 Takımı'ndan Samet Seymen Sargın ile kiralık olarak 1 yıllık sözleşme imzaladı. Balıkesirspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz son olarak 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Serdar Güncü ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma altyapımızdan yetişen Serdar'a ve kulübümüze hayırlı olsun. Fenerbahçe U19 takımının formasını giyen merkez orta saha oyuncusu Samet Seymen Sargın ile takımımızın kamp yaptığı Kartepe'de 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma 18 yaşındaki genç oyuncumuza ve kulübümüze hayırlı olsun" açıklaması yapıldı. 
                                    


İHA
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