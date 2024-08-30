Geçtiğimiz günlerde BBP Darıca İlçe Başkanlığı’na atanan Mehmet Yılmaz’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, Darıca ve Türkiye için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek, “Sözde değil, özde ittifak” açıklamasında bulundu.

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, geçtiğimiz günlerde görevine atanan Büyük Birlik Partisi (BBP) Darıca İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz’a, partinin diğer yöneticileri ve üyeleriyle birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Şakar’a ilçe başkan yardımcıları, ilçe yöneticileri ve meclis üyeleri de eşlik etti. Şakar, BBP Darıca İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz’ı tebrik ederek, “Cumhur İttifakı’nın bir parçası olarak, ilçemiz ve ülkemiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu ittifakın temelinde birlik, beraberlik ve karşılıklı saygı yatmaktadır” dedi. Şakar, “Misafirperverliklerinden dolayı BBP ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



ORTAK DEĞERLER

Mehmet Yılmaz ise AK Parti Darıca İlçe Başkanı Şakar ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, Cumhur İttifakı’nın önemine değindi. Yılmaz, “Cumhur İttifakı’nın bir parçası olarak, ortak değerlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ziyaretin sonunda, her iki taraf da Cumhur İttifakı’nın Darıca’da ve Kocaeli’de daha da güçlenerek yoluna devam edeceği konusunda gayret ile çalışacaklarını belirttiler. AK Parti ve BBP teşkilatları, Darıca’nın gelişimi için ortak projeler üzerinde çalışacaklarını açıkladılar.

“HEDEFİMİZ EN İYİ HİZMETİ SUNMAK”

Şakar, “Hedefimiz, Darıca’da yaşayan tüm vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak. Bu doğrultuda, Cumhur İttifakı’nın gücü ve dayanışması ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyerek ziyaretin önemini bir kez daha vurguladı.