Sözde değil, özde ittifak!

ORTAK DEĞERLER
Mehmet Yılmaz ise AK Parti Darıca İlçe Başkanı Şakar ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, Cumhur İttifakı’nın önemine değindi. Yılmaz, “Cumhur İttifakı’nın bir parçası olarak, ortak değerlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ziyaretin sonunda, her iki taraf da Cumhur İttifakı’nın Darıca’da ve Kocaeli’de daha da güçlenerek yoluna devam edeceği konusunda gayret ile çalışacaklarını belirttiler. AK Parti ve BBP teşkilatları, Darıca’nın gelişimi için ortak projeler üzerinde çalışacaklarını açıkladılar.
“HEDEFİMİZ EN İYİ HİZMETİ SUNMAK”
Şakar, “Hedefimiz, Darıca’da yaşayan tüm vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak. Bu doğrultuda, Cumhur İttifakı’nın gücü ve dayanışması ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyerek ziyaretin önemini bir kez daha vurguladı.