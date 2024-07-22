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Su Taşkınlarının Önüne Geçmek İçin Mazgallarda Çalışma

Dilovası Belediyesi, yağışlı havalarda su taşkınlarının önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde mazgalların bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Su Taşkınlarının Önüne Geçmek İçin Mazgallarda Çalışma

22 Temmuz 2024 Pazartesi 20:36

  Belediye ekipleri, yağışlı havalarda su baskınlarını önlemek ve altyapı sistemlerinin düzgün çalışmasını sağlamak amacıyla mazgalların temizliği ve onarımını gerçekleştiriyor. Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, mazgalların düzenli bakımının önemine dikkat çekerek, "Yağışlı havalarda su taşkınlarının önüne geçmek ve vatandaşlarımızın daha güvenli ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla mazgallara periyodik bakım yapıyoruz. Ayrıca, tespit edilen hasarlı mazgalların da tamir işlemlerini hızla gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. 
  Başkan Ömeroğlu, bu çalışmaların yanı sıra vatandaşlardan da çevre temizliğine özen göstermelerini ve mazgalların üzerine çöp atmamalarını rica etti. Bu şekilde, belediye ekiplerinin çalışmalarının daha etkili olacağı ve altyapı sistemlerinin daha verimli çalışacağı belirtildi. 




İHA
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