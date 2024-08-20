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SUBÜ araçları Teknofest 2024'e 3 kupa ile başladı

SUBÜ, Teknofest 2024 çerçevesinde düzenlenen TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nı elektromobil ve hidromobil araç kategorilerinde kazandığı 3 kupa ile tamamladı.

SUBÜ araçları Teknofest 2024'e 3 kupa ile başladı

20 Ağustos 2024 Salı 19:42

   
  Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Teknofest 2024 çerçevesinde Kocaeli Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda üç kupa kazandı. SUBÜ Tetra Öğrenci Topluluğu tarafından Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü'nde yarışlara hazırlanan elektromobil ve hidromobil araçlar ilk olarak belirlenen tüm kriterleri tamamlayarak piste çıkmaya hak kazandı. Yarışlar neticesinde hidromobil araç; performans kategorisinde ikinci, yerlilik teşvik kategorisinde ise üçüncü oldu. Elektromobil araç ise performans kategorisinde üçüncülük elde etti. Kupalar ve ödüller düzenlenen törenle dereceye girenlere takdim edildi. SUBÜ'nün takımları kazandıkları başarılar ile toplam 370 bin liralık ödülün sahibi oldu. SUBÜ, bir özgün otonom araç ve iki hazır otonom araçla otonom araç yarışlarında da yer alacak. 
   
  “Buradaki öğrencilerimizden de başarılı sonuçlar bekliyoruz” 
  Teknofest 2024'te çıtayı biraz daha yükselttiklerini vurgulayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Araç yarışlarına üçü kendi üretimimiz olmak üzere dört kategoride beş araçla katıldık. Şu ana kadar yarışları tamamlanan elektromobil ve hidromobil kategorilerinde üç kupa almanın gururunu yaşıyoruz. Otonom araç yarışmasında iki kategoride yer alıyoruz. Buradaki öğrencilerimizden de başarılı sonuçlar bekliyoruz. Başarılar elde eden öğrencilerimizi ve takımlarımızın akademik danışmanlarını kutluyorum. Yarışlar için desteklerini esirgemeyen tüm sponsorlarımıza, akademik ve idari personellerimize teşekkür ediyorum. Başarının yolu azim ve gayretle çalışmaktan ve çalışana destek olmaktan geçiyor. Ülkemizin geleceği olan bu gençlerin başarılarını artırmak için her türlü desteği sağlayacağız. Türkiye'de bir ilk olarak kurduğumuz Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü'nü daha da güçlü hale getireceğiz. Daha çok gencimizin yarışmalarda yer alması için çalışacağız. Öğrencilerimizin yapmış olduğu bu çalışmalara sponsor desteği için gayret göstereceğiz. Çünkü birlikte güçlüyüz ve ancak birlik olabilirsek ülkemizin müreffeh yarınlarını inşa edebiliriz” dedi. 
                             


İHA
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