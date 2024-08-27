Tarımda yenilik: Yerli üretim makineyle biberiye hasadı

Kocaeli'de, katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesine yönelik hayata geçirilen proje çerçevesinde biberiye hasadına başlandı. Bu sezonun ilk hasadı, hem insan gücüyle hem de yerli ve milli imkanlarla Büyükşehir Belediyesince yaptırılan römork yüklemeli tıbbi ve aromatik bitki hasat makinesiyle yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği, çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla 4 yıl önce hayata geçirdiği, "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP)" kapsamında, il genelinde ilk etapta yaklaşık bin 140 dekar alanda 5 milyon fide toprakla buluşturuldu. Olgunlaşan tıbbi ve aromatik bitkilerin bu sezon ilk hasat mesaisi başladı.

Bu makine ilk kez Kocaeli'de kullanıldı

Bu sezonun ilk biberiyelerin hasadı, Kandıra ve Karamürsel ilçelerinde yapılmaya başlandı. Biberiye hasadı insan gücüyle ve aynı zamanda tasarımı ve üretimi tamamen milli ve yerli imkanlarla Büyükşehir Belediyesince yaptırılan römork yüklemeli tıbbi ve aromatik bitki hasat makinesiyle de yapılıyor. İlk kez Kocaeli'de kullanılan makine sayesinde hasat, bitkilere zarar vermeden seri olarak gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Sekapark AŞ'nin kontrolörlüğünde 5 üretim yılı boyunca tüm tarımsal faaliyetler, çiftçilere ait sertifikalandırma süreci, eğitimler ve saha uygulamalarının takibi, uluslararası standartlara uygun olarak organik bitki sertifikalandırma doğrultusunda yapılıyor. Satın alma garantisiyle fide dikimi gerçekleştirilen arazilerin, yıllık bitkisel ürün sigorta poliçeleri, Sekapark AŞ tarafından karşılanıyor. Proje doğrultusunda, Büyükşehir ziraat mühendisleri ve Sekapark AŞ teknik ekibi dikim yapılacak tarlalarda gerekli kontrolleri sağlarken, çiftçilere teknik konularda danışmanlık hizmeti de veriyor.

Büyükşehir'in kurduğu, Türkiye'nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezinde, su buharı yöntemiyle distile edilerek uçucu yağlar elde ediliyor. Uçucu yağlar ilaç, takviye gıda ve kozmetik sektöründe kullanılıyor.

Üreticiler memnun

Tarlasında biberiye hasadı yapılan Karamürsel İhsaniye Mahallesi'nde çiftçilik yapan Enver Güzel, Büyükşehir Belediyesinin mazot ve gübre başta olmak üzere tarımsal desteklerinden yararlandığını söyledi. Yaklaşık 15 dekar arazisine 28 bin biberiye fidesi dikimi yapıldığını aktaran Güzel, biberiyenin veriminden memnun kaldıklarını dile getirdi.

Daha önce arazisine arpa ve buğday ektiğini, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği projesi ile 2021 yılında tanıştığını anlatan Güzel, "3 yıldır biberiye yetiştiriyorum. Şu an ikinci hasadımızı yapıyoruz. Sözleşmeli ve alım garantili projeden memnunum. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

İHA