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Tavşancıl Bayrak Tepe’ye Muhteşem Seyir Terası Geliyor

Dilovası Belediyesi, ilçenin doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgelerinden biri olan Tavşancıl Bayraktepe’de, vatandaşlara sosyal yaşam alanı sunacak yepyeni bir projeyi hayata geçirmek için çok yakında ihalesi yapılacak Bayraktepe Seyir Terası için zemin düzenleme çalışmalarına başladı.

Tavşancıl Bayrak Tepe'ye Muhteşem Seyir Terası Geliyor

25 Temmuz 2025 Cuma 09:51

 MODERN VE DOĞAYLA UYUMLU BİR TESİS
Toplamda 375 m² kapalı alan ve 725 m² açık teras alanıyla inşa edilecek olan Seyir Terası Sosyal Tesisi, yürüyüş yolları, botanik bahçeler ve eşsiz İzmit Körfezi ile Osmangazi Köprüsü manzarasıyla vatandaşlara nefes alacak bir alan sunacak.
SOSYAL YAŞAMIN YENİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK
Proje tamamlandığında, sadece Dilovası sakinlerinin değil, çevre ilçelerden gelen misafirlerin de uğrak noktası olacak. Doğa ile iç içe huzurlu vakit geçirmek isteyenler için bu tesis, yeni bir cazibe merkezi olacak.
BAŞKAN ÖMEROĞLU: “KALICI ESERLER BIRAKMAK İSTİYORUZ”
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, projenin vizyonlarını yansıttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Dilovası’nı sadece bugünün değil, geleceğin de cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Diliskelesi Mahallemizde bulunan Asude Seyir Terası'nı hizmete açtık. Vatandaşlarımız tesisimize inanılmaz bir ilgi gösteriyor. Bizde sosyal yaşamı güçlendirecek, doğayla iç içe vakit geçirilebilecek yeni alanları ilçemize kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
 
Tavşancıl Bayraktepe Seyir Terası projeyle birlikte vatandaşlarımızın ailesiyle huzurla vakit geçirebileceği, yürüyüş yapabileceği, eşsiz manzaranın tadını çıkarabileceği bir alan oluşturuyoruz.
Biz, günübirlik çözümlerle değil, geleceğe iz bırakacak kalıcı eserlerle Dilovası’nın değerine değer katmak istiyoruz.”
DİLOVASI'NIN YENİ CAZİBE MERKEZİ
Tavşancıl Bayrak tepe Seyir Terası, tamamlandığında sadece bir sosyal tesis değil; Dilovası’nın vizyonunu yansıtan, ilçeye değer katan bir yaşam alanı olacak.

(Ömer İLGEÇ)
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