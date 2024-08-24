TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın ilk etap yarışları Isparta'da başladı

Türkiye Teknoloji Takımı “T3” Vakfı ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde bu yıl yedincisi düzenlenen TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 1. etabının ilk günü Isparta'da gerçekleşti. İlk kez Isparta'da düzenlen organizasyonda Türkiye'nin birçok ilinden gelen 32 dron pilotu Isparta Atatürk Stadyumu'nda yarıştı. T3 Vakfı, Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO), Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi'nin sponsorluğunda desteklenen heyecan verici organizasyonda yarışan dron pilotları Türkiye'nin en hızlı drone pilotu unvanını kazanmak için zorlu bir parkurda yarışıyor.

Hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının yeteneklerine dayalı olarak tasarlanan araçların yer aldığı şampiyonaya Konya'dan katılan dron pilotu İbrahim Alper Karaaydın dronları kendisinin ürettiğini söyleyerek “Bu yarışmalarda her sene yarışıyorum. Geçen sene dördüncülük elde etmiştim. Bu yarışmaya biler aylar öncesinden kendimiz çim sahalarda kendi parkurumuzu kurup orada test ediyoruz bu dronları. Yine aynı şekilde dronları kendimiz imal ediyoruz. Ben bu hobiye küçük yaşlarda komşumuzda model uçak görerek başladım. Model uçak, helikopter derken birden bire drona geçtim” dedi.

Kullandığı dronun özelliklerinden bahseden Karaaydın, “Benim kendi yaptığım bir cihaz burada çarpmayı önlemek için. Motorlarımız bizim drone marketin üretimi olan motorlar. Kontrol kartlarımız ve kameramız var burada kameradan bize anlık olarak yerel sinyal geliyor ve anlık olarak görüp gecikme olmadan bunu görüyoruz bu sayede bu kadar yüksek hızlara çıkabiliyor aslında bu dronlar. Pillerimiz de bizim özel pil çok yüksek akımlar verebiliyor saniyede 400 ampere kadar çıkabiliyor piller” dedi.

“Gençlerimizin bilim teknoloji ve havacılık uzay teknolojisine olan ilgilerinin artacağını düşünüyoruz”

Organizasyon hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Isparta Valisi Aydın Baruş, “Bu yıl ki Teknofest bildiğimiz gibi Akdeniz illeri odaklı olarak yapılıyor. Birçok ilimizde bu şampiyonanın ayakları var. Kocaeli, Antalya, Mersin ve Adana gibi illerde yapılıyor. Bu yıl da biz şanslıyız bu Teknofest Havacılık Uzay Ve Teknoloji festivalinin Drone Şampiyonası ayağının birinci etabını gerçekleştiriyoruz. Atatürk Stadyumu'nda, Isparta'nın merkezindeyiz. Burada gençlerimiz, çocuklarımız, aileler var. Merakla izliyorlar şampiyonayı. Onların bilim teknolojiye ve havacılık uzay teknolojisine olan ilgilerinin artacağını düşünüyoruz bu sayede. Zaten temel amaçlarımızdan birisi de bu. Gençlerimizin ilgisi ne kadar çok olursa bu alanlara gelecekte Türkiye'nin gerek Milli Savunma Sanayine gerekse diğer alanlardaki teknoloji gerektiren sanayilerinde çok ciddi fikir katkıları olur ve özellikle başarılı olmak için akranlarıyla çok ciddi bir rekabete girerler” dedi.

Heyecan verici yarışmanın önemine değinin Vali Baruş, “Şu anda yarışmaya katılan 32 yarışmacı var değişik illerimizden gelen onlara başarılar diliyoruz. Güzel manzaralar oluşuyor hem yarışma pilotlarının gözünden görüntüleri izlemek heyecan veriyor, hem de dronun o süratine ve o manevra kabiliyetine şahit olmak hakikaten özellikle gençlerimizi çok etkilediğini yakınıyla gördüm. Yarın akşama kadar devam edecek yarışmalar en son da yarışmada dereceye giren yarışmacıları ödüllerini takdim edeceğiz. Amacımız ileriki yıllarda Teknofest kapsamında düzenlenen bu şampiyonalardan daha iyilerini buralara almak ve değişik yarışmaları Isparta'ya kazandırmak umarım bunda başarılı oluruz. Vatandaşlarımızın, gençlerimizin gösterdiği ilginin önemli bir payı olacak, bu yarışmaları ne kadar çok sahiplenirsek buraya Teknofest'in önemli ayaklarından birisinin verilmesi ihtimali de artar. Tüm Ispartalıları bu yarışları görmeye davet ediyorum. Gerçekten ilginç görüntülerle karşılaşıyoruz. İnşallah Isparta için güzelliklere vesile olur” açıklamalarında bulundu.

İHA